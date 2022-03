Slotcall: "Overnamegeruchten rondom Just Eat Takeaway"

De AEX (+0,4%) maakte vandaag weer een aardige rollercoasterrit. We openden vanochtend royaal in het rood, maar rond de middaglunch noteerde de hoofdindex ineens ruim 2% in het groen. De Russische leider Vladimir Poetin had gezegd dat er positieve ontwikkelingen gaande waren omtrent de gesprekken met Oekraïne.



Dit optimisme liep er echter alweer redelijk snel uit. Heel vreemd is dit overigens niet, aangezien Poetin dezelfde man is die drie weken geleden nog zei dat allemaal ging om een oefening. Kortom, veel zijn woorden dus niet waard.

De grote winnaar van de dag is Just Eat Takeaway (+14,0%). De maaltijdbezorger gaat er op het slot ineens vandoor. Er zijn geruchten in de markt gekomen dat Uber wellicht bereid is om een bod te doen op het Amerikaanse Grubhub. Dit zou goed nieuws betekenen, omdat het bedrijf dan ineens van een hoofdpijndossier is verlost.

#JustEatTakeaway +11% op de slotveiling nu net. Ik was vanmiddag weg en val er midden in, maar dit vis ik via Reuters van Seeking Alpha https://t.co/pkp9pl1Ncw

#GrubHub #AEX pic.twitter.com/9cIyQ3j3Eg — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 11, 2022

Verder kwam er nog een cijfer over het Amerikaanse consumentenvertrouwen langs. De Universiteit van Michigan meldde een stand van 59,7 daar waar de markt rekende op ruim 61. Een kleine tegenvaller al verwacht ik niet dat veel beleggers hierdoor een andere beleggingskeuze maken.

AMG

AMG (+1,9%) behoort dit jaar met een winst van 25% tot de best presterende aandelen van het Damrak. De metaalproducent profiteert van de oplopende prijzen van lithium en vanadium. Analist Paul Weeteling verwacht dat het feestje nog wel even voortduurt.

Volgens hem zijn er een aantal argumenten waarom de metaalprijzen voor een langere tijd op een hoog niveau blijven liggen. Zijn belangrijkste argument is dat er een algehele versnelling gaande is van de vraag naar duurzame energiebronnen. Allemaal met als doel om minder energie-afhankelijk te worden van de olie- en gasindustrie.

Dit geeft een flinke boost aan de vraag naar lithium en in mindere mate vanadium voor de productie van lithium- en vanadiumbatterijen. Er zijn nog een aantal redenen waarom Weeteling enthousiast is over AMG. Als u wilt weten welke redenen dit zijn dan moet u het onderstaande artikel lezen.

Beter Bed

Beter Bed (+6,9%) behoort vandaag met een koersstijging van bijna 7% tot de absolute winnaars van het Damrak. Zowel de winstgevendheid als orderboek kwam hoger uit dan verwacht. De grootste verrassing zit hem echter in de aankondiging van een dividenduitkering.

De Beddenverkoper uit Uden is over boekjaar 2021 bereid om €0,15 per aandeel uit te keren. Dit impliceert een dividendrendement van 3,3%. Deze aankondiging is opvallend omdat de solvabiliteitsratio nog onder het gewenste niveau van 30% ligt. Het beleid is dat het bedrijf dan niets uitkeert.

Het management schuift dit conservatieve beleid nu aan de kant. Zie dit dus als een blijk van vertrouwen in de toekomst. Of ik het aandeel op dit niveau koopwaardig acht, leest u in het onderstaande artikel.

Beter Bed heeft een verrassing voor aandeelhouders https://t.co/kvoQoJQf4H via @IEXnl — Niels Koerts (@KoertsNiels) March 11, 2022

Rentes

De rentes blijven vandaag dicht bij huis, maar per saldo zijn de vergoedingen op tienjaars staatspapier deze week fors opgelopen. Vorige week vrijdag noteerde de Duitse Bund nog 0,10% negatief. Momenteel staat er al een plus op het bord van 0,38%. Een verschil van bijna 50 basispunten. Ongekend!

Nederland: +1 basispunt (+0,54%)

Duitsland: +0 basispunten (+0,28%)

Italië: -4 basispunten (+1,88%)

Verenigd Koninkrijk: -0 basispunten (+1,52%)

Verenigde Staten: -0 basispunten (+2,01%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +0,5%

AEX deze maand: -7,5%

AEX dit jaar: -15,3%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: -14,8%

Verdeeld beeld

Wie overwogen in Amerikaanse aandelen zit, kent een slechte week. De Europese indices doen het daarentegen wel goed. Met name de Duitsers (+4,1%) hebben er zin in. Het is overigens een momentopname, want als we de jaargrafiek erbij pakken dan ziet het beeld er heel anders uit.

AEX

NN Group (+6,8%) krabbelt wat op, al noteert de Nederlandse verzekeraar ruim 20% onder zijn top. Besi (-4,3%) levert deze week daarentegen een deel van zijn outperformance ten opzichte van ASML (+1,7%) en ASMI (+3,0%) in. Waarom Wolters Kluwer (-7,7%) er zo slecht bij ligt, is mij een compleet raadsel.

AMX

Boskalis (+35,2%) ligt goed dankzij het bod van HAL. Alfen (+13,9%) gaat sinds de publicatie van de jaarcijfers als de brandweer en in Fugro (+10,0%) sluipt er de nodige overnamefantasie. Dat laatste geldt niet voor Vopak (-11,2%). Jefferies haalde het aandeel deze week van de kooplijst.

ASCX

Bij ForFarmers (-6,6%) is het dweilen met de kraan open. Het veevoederbedrijf worstelt met de gestegen grondstofprijzen. In een lagemargebusiness hakt dit er extra hard in. Vyvoryon (+11,3%) doet het daarentegen een stuk beter, maar dat kan maandag zomaar weer anders zijn. Het biotechfonds stuitert al jaren alle kanten op.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week schrijft Arend Jan de vooruitblik.