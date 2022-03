Het is kat uit de boom kijken voorbeurs en er is iets met een kwartje

De AEX-indicatie is +0,5%, nadat de Fed gisteren Wall Street geruststelde deze maand de rente waarschijnlijk (maar) met één kwartje te verhogen.

Europese futures openen nipt hoger en de Amerikaanse liggen vlak

In Azië staat China iets lager en Tokio, Hongkong, Seoul en Taipei hoger. Tencent doet -1,4%

De volatiliteit (CBOE VIX-index) sloot -7,7% op 30,7

De dollar daalt 0,1% op 1,111

De Duitse rente doet een beep hoger en de Amerikaanse eentje lager

Goud ligt vlak, olie stijgt ruim 2% en crypto daalt ruim 1%

U ziet het, ik begin dit stuk met de Fed en niet met Rusland. Hoewel de oorlog in Oekraïne helaas doorgaat, zijn de markten vooral met de gevolgen bezig. Met die tsunami aan sancties, boycots, terugtrekking van bedrijven en wat al niet meer zijn alle vooruitzichten en daarmee risico's ineens anders voor de markt.

En dus moet iedereen wat doen en zie maar de wilde beweging deze week in vooral staatsobligaties. De CBOE VIX-index kent u, dat is de volatiliteit van aandelen. De BofA MOVE-index is die van bondjes. Die staat nog hoger dan voor stock.

#Volatility is extreme across all asset classes. You can end up on the wrong side of the market instantly. Citi closing its short #oil bet (ht @JavierBlas), and the 7% intra-day #NASDAQ move last week are good examples. Trade less, stay flexible, don't try to hit the bottom. pic.twitter.com/7X2aioZwE9 — jeroen blokland (@jsblokland) March 2, 2022



Intussen zijn Russische aandelen in het buitenland letterlijk tot een paar centen gedecimeerd. Een eerste risico is al een feit: MSCI en FTSE gooien ze uit hun indices en dat weegt. Als u bij uw broker al toegang hebt tot deze aandelen, bedenk dan dat u veel sanctierisico hebt. De koersen zijn niet voor niets kapot.

MSCI and FTSE Russell are cutting Russian equities from widely-tracked indexes, isolating the stocks from a large segment of the investment-fund industry https://t.co/d0AQmT2zAl — Bloomberg Markets (@markets) March 3, 2022



Over MSCI gesproken: we kijken iedere dag hoe onze individuele aandelen aan het flipperen zijn, maar als u dan uitzoomt... Dit is de MSCI World Index in euro's, wie belegt er niet in via een een wereldindextracker? Als u niet beter zou weten... Vult u het verder zelf maar in.



Intussen trekt vooral energie de aandacht en weet u die WTI -$40 nog van bijna twee jaar terug? Wat een absurde grafiek dit. Olie is tot álles in staat.



Dat geldt intussen ook wel voor gas eigenlijk, dit is de Nederlandse gas future TTF:



Is er nieuws in de polder? Amper. Cijfers UMG staan aangekondigd, maar ik zie nog niks. IMCD doet weer een kleine overname en kijk hier, van LinkedIn. Aldus de Heineken-CEO. Concurrent Carlsberg verlaat Rusland wel.



De opening:



De rentes:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:00 Lufthansa verwacht sterk herstel in 2022

07:57 Meer omzet en hoger resultaat Merck

07:28 Chinese dienstensector verliest groeitempo

07:20 ING lost converteerbare obligatie af

07:17 Japanse dienstensector krimpt nog harder

07:12 IMCD neemt Evenlode Foods over

07:09 Europese beurzen openen hoger

07:01 Vertrouwen Japanse consument blijft onder druk

02 mrt Beursupdate: AEX op Wall Street

02 mrt Wall Street hoger gesloten

02 mrt Olieprijs fors hoger gesloten

02 mrt Bescheiden tot matige groei Amerikaanse economie - Beige Book

02 mrt Wall Street koerst af op hoger slot

02 mrt Europese beurzen hoger gesloten

02 mrt Shell en ING aan kop op groen Damrak

De AFM meldt deze shorts met iets minder PostNL:

De agenda met weer de Fed en inkoopmanagersindices, PMI's:

07:00 Universal Music Group - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Deutsche Lufthansa - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

07:00 Merck KGaA - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

13:00 Best Buy - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Broadcom - Cijfers eerste kwartaal (VS)

01:30 Inkoopmanagersindex diensten - Februari def. (Jap)

02:45 Inkoopmanagersindex diensten Caixin - Februari (Chi)

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - Februari (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex diensten - Februari (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - Februari def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - Februari def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - Februari def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - Februari def. (VK)

13:30 Europese Centrale Bank - Notulen (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten Markit - Februari def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - Februari (VS)

16:00 Fabrieksorders - Januari (VS)

16:00 Hoorzitting Powell over monetair beleid Fed in Senaat (VS)

Terugblik:

U.S. stocks shot up on Wednesday after Federal Reserve Chair Jerome Powell signaled the central bank would not raise rates as high as some investors have feared https://t.co/PRF8drZUtw pic.twitter.com/X0P83wLyMy — Reuters Business (@ReutersBiz) March 3, 2022

Inflatiebestrijding en dus verkrapping, ofwel een kwartje verhoging deze maand. Dat is waar de voorzitter zelf voor opteert:

Federal Reserve Chair Jerome Powell’s vow to contain inflation with higher interest rates is holding, and that may boost the dollar https://t.co/qUizWbevum — Bloomberg Markets (@markets) March 3, 2022

OUCH! dan maar:

Good Morning from #Germany where #inflation forecasts keep rising. German Bundesbank upped 2022 inflation from 4.5% to 5%, a good 1ppt above consensus estimates. pic.twitter.com/ISeIk7SusA — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 3, 2022

Intussen bij de buren:

Bank of Canada hikes interest rates, sets stage for more tightening https://t.co/s6eCC6hKJl pic.twitter.com/16OHYke0Lo — Reuters Business (@ReutersBiz) March 2, 2022

Een draai?

China’s consumer and retail shares rallied on Thursday after a report said that Beijing was weighing an exit from its strict Covid-Zero policy https://t.co/AdfeiJRGrd — Bloomberg Markets (@markets) March 3, 2022

En nog veel meer commodities, ook uranium en nikkel:

Russia’s invasion of Ukraine could devastate global grain markets https://t.co/aZ9WZe81rZ — Bloomberg Markets (@markets) March 3, 2022

Vooral energie, sport, Apple en auto-industrie. Kijk even naar Renault dat vreselijk daalt, want Rusland is een grote markt:

Japan automakers join global firms in stopping production, exports to Russia https://t.co/EiEIbxeKM4 pic.twitter.com/fUwYotqdo0 — Reuters Business (@ReutersBiz) March 3, 2022

Kijk:

The frozen Russian assets at Norway’s $1.3 trillion sovereign wealth fund are likely to include stakes in Gazprom, Sberbank and Lukoil, according to documents posted on its website https://t.co/ZkIpsP9cZS — Bloomberg Markets (@markets) March 2, 2022

Over Lukoil gesproken:

Lukoil reported its highest annual net income in at least seven years following a surge in energy prices https://t.co/ofx86vEkAt — Bloomberg Markets (@markets) March 2, 2022

Oh, is het zo?

Nasdaq 100 has produced bearish "death cross" on Wed, for 1st time in ~2yrs. A "death cross" appears when 50d MA, short-term trend tracker, crosses below 200d MA, longer-term trend guide. Many chart watchers view death cross as marking spot that pullback transitions to downtrend. pic.twitter.com/XPy5NiR8nk — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 2, 2022

Veel plezier en succes vandaag.