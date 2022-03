Het is weer niet best voorbeurs en spanning is om te snijden

Houden we de zeven op het bord?

De AEX-indicatie is -0,9% na weer een slechte sessie op Wall Street. Die oorlog is nog niet over en vooral de economische gevolgen en schade zijn niet te overzien met die tsunami aan vertrekken en boycots. Nu ook Apple en ExxonMobil. Niemand weet zich nog raad met rentes, inflatie, energie- en grondstoffentoevoer.

Laat staan wat de blijvende gevolgen zijn, bij wie de risico's zitten en wie misschien wel omvalt. Denk ook maar aan de status van nu paria Rusland. Hoe verder...? De markten kiezen bij risico's altijd voor veiligheid en vandaar die bull run in de dollar en obligaties. Commodities zijn ook grote winnaar.

Europese futures openen zo -0,5% à -0,8%

De Amerikaanse doen nu -0,2%

In Azië liggen vooral China en Japan slecht, maar Korea tikt net hoger. Tencent staat -0,9% in Hong Kong

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot gisteren +10,5 op 33,3, ofwel de markt is knap nerveus

De dollar trekt 1% aan ten opzichte van de euro, 1,11 rond

De rentes leveren alweer een intussen kostbaar basispuntje in

Goud doet -0,5%, olie staat alweer +4,5% en crypto stijgt ruim een procent

Tja, strikt genomen is er marktbreed niet eens zo heel veel aan de hand... Onze aandelen bewegen alleen iedere dag zo hard en lang niet altijd de goede kant op, dat maakt het zo intens en vermoeiend. En we hebben allemaal wel een bleeder, denk ik. Ik loop leeg op ING. En u?

Dit is een mooie draad, wat er gisteren op de obligatiemarkt gebeurde. Technisch verhaal, maar doordat er in een week ineens een stapel risico's bij zijn gekomen en door alle marktbewegingen, moeten alle professionele partijen hun posities herzien, hedgen et cetera. Dat is de crux.

One of the biggest daily freaking moves in bonds I have ever witnessed: 21 bps in a day in Bunds = biggest move in 10+ years.



A ''what the heck is going on in fixed income'' thread directly from my London holiday - that's how much I love you Fintwit (don't tell my wife...)



?? pic.twitter.com/slpy9RDR37 — Alf (@MacroAlf) March 1, 2022

Gauw naar het Damrak, want Just Eat Takeaway heeft cijfers. Verstandig? Groeiaandelen zijn even helemaal uit en het bedrijf zegt op weg te zijn naar winstgevendheid na mega-investeringen en verlies. JET herhaalt dat ze op zoek is naar een partner voor GrubHub en een koper voor het iFood belang.

Nog even dit, die ik tegen kwam. Over commodity-boom gesproken, dit is aluminiumfabrikant Alcoa. Alsof het een tech is in plaats van suffe, saaie, old school industrie:



De opening:



De rentes:

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met goed nieuws Avantium.

08:03 DGB rondt eerste afnamedeal emissiereductie af

07:48 China bereid te bemiddelen in conflict Oekraïne

07:41 ExxonMobil stapt uit Sachalin-1

07:34 Just Eat Takeaway dichter bij winstgevendheid

07:13 Europese beurzen openen waarschijnlijk overwegend lager

07:05 Biden: Poetin meer geïsoleerd dan ooit

01 mrt HPE verhoogt winstverwachting

01 mrt Beursupdate: AEX op Wall Street

01 mrt Wall Street sluit lager

01 mrt Olieprijs maakt sprong

01 mrt Shell Australië stapt in windenergie

01 mrt Wall Street start maart somber

01 mrt Europese beurzen dalen verder

01 mrt LVMH onderzoekt met Avantium PEF als verpakking voor luxeproducten

01 mrt Financials opnieuw onderuit op rood Damrak

De agenda met EU inflatie over februari en heel veel Fed, de voorzitter getuigt voor het Huis van Afgevaardigden. Gezien de actualiteit en het rentebesluit over twee weken, kan dit interessant zijn:

07:00 Just Eat Takeaway - Jaarcijfers def.

14:00 Tie Kinetix - Beleggersdag

13:00 Kroger - Cijfers vierde kwartaal (VS)

03:00 State of the Union (VS)

09:55 Werkloosheid - Februari (Dld)

11:00 Inflatie - Februari vlpg (eur)

11:00 Producentenprijzen - Januari (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:15 Banenrapport ADP - Februari (VS)

16:00 Hoorzitting Powell over monetair beleid Fed in HvA (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Beige Book (VS)

00:00 Bijeenkomst OPEC+

Van vannacht, de Amerikaanse Toonrede. Ik zie geen gierende headlines, wellicht is er niet zoveel nieuws:

President Biden in his #SOTU address: “The state of the union is strong because you the American people are strong.” https://t.co/I1zTwdGauv pic.twitter.com/iRfmbZ6qZ8 — CNBC Politics (@CNBCPolitics) March 2, 2022

Dit bedoel ik, niemand kan nog alles overzien:

Heard on the Street: With Covid-19 strains fading, manufacturers face new and unpredictable complications following Russia’s invasion and Western sanctions https://t.co/dOAr9vYFfd — WSJ Markets (@WSJmarkets) March 1, 2022

Of dit genoeg is voor alle schade... De Russische beurs is vandaag weer dicht.

Russia to spend up to $10 billion from rainy-day fund on buying Russian shares, source says https://t.co/Rj355lgHRt pic.twitter.com/UzprcYXnYd — Reuters Business (@ReutersBiz) March 1, 2022

Want...

The MSCI Russia ETF fell 33% today, the largest decline in its history. This was a 16-sigma event - which means that it should not have happened even once in the history of the universe (assuming a normal distribution, which markets do not follow). $ERUS



Charting via @ycharts pic.twitter.com/zh1zW6GvgR — Charlie Bilello (@charliebilello) March 1, 2022

ExxonMobil en Ford kwamen ook al voorbij, het worden er steeds meer:

Apple is halting all product sales in Russia following the country’s invasion of Ukraine https://t.co/4OdzhEc0JR — Bloomberg (@business) March 1, 2022

Zo:

ECB orders European arm of Russia's Sberbank closed, Austria's FMA says https://t.co/Od8shblBoG pic.twitter.com/EhOq3gzd7d — Reuters Business (@ReutersBiz) March 2, 2022

Ook hier toestanden:

Nederlandse bedrijven worstelen met sancties Rusland https://t.co/Se4722cWHk — FD Nieuws (@FD_Nieuws) March 1, 2022

Dankzij olie, goud, tarwe et cetera:

Wow. The Bloomberg spot commodity index just had its biggest one day gain since 2009. https://t.co/nRdp2cru9q pic.twitter.com/CFThXjqzsq — Joe Weisenthal (@TheStalwart) March 1, 2022

U kunt de CEO van onder meer een elektrieke autofabrikant enorm horen lachen:

NASA's massive moon rocket will cost taxpayers billions more than projected, auditor warns Congress https://t.co/ZqvRI8JIch — CNBC (@CNBC) March 1, 2022

Niets is meer hetzelfde:

Coal miners Peabody ventures into solar https://t.co/wYiqGPNnFW pic.twitter.com/RyZ7GWxdt4 — Reuters Business (@ReutersBiz) March 2, 2022

Niet iedereen overweegt vertrek uit...

Crypto exchanges resist calls for ban on Russia transactions https://t.co/Og8euN6Tqe — FT Markets (@FTMarkets) March 1, 2022

Tot slot, voorspellen: begin er maar niet aan...

It was 50 year ago today.

Sloeg destijds in als bom, maar geen enkele voorspelling kwam uit

Anno nu zijn er ook weer stellige toekomstrapporten#ClubvanRome#GrenzenAanDeGroei

(gepikt uit mn timeline) pic.twitter.com/LRWsq1g8DX — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 1, 2022

Veel plezier en succes vandaag.