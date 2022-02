Groen en rood op de borden, er zijn veel kansen en veel risico's voorbeurs

De AEX indicatie is +1,5%, nadat Wall Street gisteren boter bij de vis deed bij de oude uitdrukking als de kanonnen bulderen, moet u aandelen kopen. Vooral tech, Nasdaq 100 +3,3%!

Intussen gaat door oorlog in de Oekraïne door en keert de halve wereld zich met sancties tegen Rusland. China houdt zich afzijdig. Dit is wat de markten er nu van maken en wellicht dat het korte handelsgeld even geen exposure wil hebben dit weekend.

De Europese futures openen rond 1,5% hoger, maar de Amerikaanse zakken alweer. De Nasdaq 100 future daalt zelfs 0,7%

Azië kleurt vrijwel helemaal groen

De volatiliteit (CBOE VIX Index) zakte -2,2% naar 29,5

De dollar ligt vlak op 1,120 rond

De rentes dalen maar liefste vijf basispunten. Klinkt niet goed voor aandelen, maar obligaties zijn ook behoorlijk volatiel

Goud stijgt 0,8% naar $1919, olie loopt 1,4 à 1,8% op en crypto staat 2 à 3% hoger

Hier hebt u die Nasdaq 100 en de meest risicovolle tech in de Ark Innovation ETF, die liefst 7,8% steeg.



U zag gisteren bij ons Just Eat Takeaway en CM.com draaien, ofwel de mooiste bloemen groeien aan de rand van het ravijn, om nog een beursuitdrukking te gebruiken.



En de volatiliteit nog, ofwel de CBOE VIX Index. Die is nog altijd torenhoog en schiet alle kanten op. Ofwel, ook vandaag zijn er weer zwiepers en verrassend koersen en beweging mogelijk.



Intussen gaat het gewone leven aan het Damrak door. De cijfers van IMCD zijn iets beter dan verwacht en het bedrijf blijft maar duizelingwekkend groeien. Het geeft echter weer geen outlook af, maar verhoogt wel het dividend met een whopping 59% naar €1,62.



Gisteravond had Galapagos cijfers en vooral goede voornemens. Het bedrijf hoopt weer te gaan groeien en gaat de cash burn flink terug brengen. Zeg het maar, gelooft u in Galapagos 2.0 met nieuwe CEO Paul Stoffels?



Corbion meldt en verwacht prima omzetgroei, maar worstelt met de marges. Rara, hoe zou dat nou komen? Het bedrijf handhaaft het dividend op €0,56.



Nog meer, Kendrion rapporteert en Neways is er ook met cijfers.



Dan nog even dit, ArcelorMittal heeft onder meer een grote staalfabriek in de Oekraïne. Geen nieuws van ING over haar €4,7 miljard exposure.



Voor de liefhebbers, gisteren moesten wij onze podcast al opnemen.

Hier is ie, de #IEXBeleggersPodcast. Stond al in agenda dat @KoertsNiels en ik die vandaag opnamen, dus dat kwam aardig uit, zeg maar... Alles over Oekraïne dus, maar we vergeten de aandelen niet: oa #ASMI #ASR #FlatexDeGiro #VW en #Aalberts#AEX https://t.co/55va7nzrJd — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 24, 2022

De opening:



De rentes:

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Coinbase deed -5,8% op cijfers en Beyond Meat liefst -10,8% op de hare en de aandelen liggen al niet zo heel lekker.

De agenda is tjokvol voor een vrijdag, maar er zijn geen market moving events:

07:00 Corbion - Cijfers vierde kwartaal

07:00 IMCD - Cijfers vierde kwartaal

07:30 Kendrion - Cijfers vierde kwartaal

08:00 Ctac - Cijfers vierde kwartaal

00:00 Neways - Cijfers vierde kwartaal

07:00 BASF - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

06:30 Producentenvertrouwen - Februari (NL)

08:00 Economische groei - Vierde kwartaal def. (Dld)

08:45 Inflatie - Februari vlpg (Fra)

08:45 Economische groei - Vierde kwartaal def. (Fra)

10:00 Geldhoeveelheid - Januari (eur)

11:00 Consumentenvertrouwen - Februari def. (eur)

11:00 Economische groei - Vierde kwartaal def. (Bel)

11:30 Inflatie - Februari (Bel)

14:30 Orders duurzame goederen - Januari (VS)

14:30 Persoonlijke inkomens en PCE inflatie - Januari (VS)

16:00 Aanstaande woningverkopen - Januari (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Februari def. (VS)

WATCH: After an early morning selloff following Russia's all-out invasion of Ukraine, all three major indexes roared back as President Joe Biden unveiled harsh new sanctions against Moscow for launching an assault on its neighbor https://t.co/LLqrMeO4Q5 pic.twitter.com/UvSEGSiZT6 — Reuters Business (@ReutersBiz) February 25, 2022

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in februari minder positief dan in januari.https://t.co/r9auYXF0dt pic.twitter.com/xjSLz9BzEF — CBS (@statistiekcbs) February 25, 2022

NEW: Russia’s invasion of Ukraine carries huge risks for a world economy that’s yet to fully recover from the pandemic shock.



Read The Big Take ??https://t.co/Od3mm4kmNS — Bloomberg Markets (@markets) February 25, 2022

The rebound in global markets continues with traders betting on equity and currency markets linked to commodities, while others buying assets deemed to have been oversold https://t.co/IeThK8xdmm — Bloomberg Markets (@markets) February 25, 2022

Prices are already spiking, with everything from wheat to corn to soybeans surging this week. A war that would stop Ukrainian grain exports would likely drive wheat prices higher by another 30%, and corn by 20%, according to analysts at Rabobank. https://t.co/T1xvnuhXOe pic.twitter.com/9Sf0iBTBSg — Bloomberg Markets (@markets) February 25, 2022

Companies shut Ukraine operations, assess impact of sanctions on Russia https://t.co/p27cYCV636 pic.twitter.com/tTaGzsC9c5 — Reuters Business (@ReutersBiz) February 25, 2022

The Ukraine attack is a "sad situation," a "triple-hit to the global economy" and "a worse scenario than some investors anticipated"— what Wall Street is saying right now https://t.co/3o5Epk43vc — Bloomberg Markets (@markets) February 25, 2022

Chinese e-commerce giant Alibaba reported its slowest quarterly revenue growth since going public in 2014, hit by a drop in sales at its core business segment and intensifying competition. Read more https://t.co/tRSnLXsJLF pic.twitter.com/TTzCHx2Xe0 — Reuters Business (@ReutersBiz) February 25, 2022

The Wall Street Journal reported that the U.S. SEC is investigating whether recent stock sales by Tesla Chief Executive Elon Musk and his brother Kimbal Musk ‘violated insider trading rules.’ More here: https://t.co/XUCXpjAk5m $TSLA pic.twitter.com/0AVCQdcWJv — Reuters Business (@ReutersBiz) February 25, 2022

Veel plezier en succes vandaag.