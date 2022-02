Wapengekletter voorbeurs en de koersen duiken weg

Risk-off, maar het valt mee...? Even geen risicovolle aandelen, maar veilige obligaties is nu het motto. Goud en olie doen echter niet zoveel.

De AEX indicatie is dik en procent lager, want het is aan. Rusland erkent Donetsk en Luhansk en er staan Russische militairen in Oost-Oekraïne. Het wachten is nu op antwoord van de Oekraïne en het westen en zolang er onzekerheid is, hoeft u waarschijnlijk niet zoveel van de koersen te verwachten.

Europese futures openen ruim een procent lager, zie hieronder. De Amerikaanse staan ruwweg -1,5% à -2,0%

In Azië dalen de groter markten met een één voor de komma. De Hang Seng doet het met -3,0%, want weer een tech crackdown zoals het heet. Tencent doet -1,4%

De dollar ligt vlak op 1,130

De rentes openen vijf à zeven basispunten lager

Goud doet maar (?) +0,2% net boven $1900, olie stijgt nog geen procent, maar crypto daalt er wel een handvol

AEX helemaal onderaan, iets met deur en huis:



Zoekt u uw favoriete medium maar op voor nieuws, duiding en uitleg van de crisis, hier is Nu.nl voor de snelle klikkers. Goldman Sachs heeft al even op een bierviltje zitten rekenen wat de schade kan zijn. Het in Hong Kong genoteerde aluminiumbedrijf Russal staat -18,9% in Hong Kong.

A Ukraine conflict and “punitive sanctions” could push U.S. stocks another 6% lower, with worse losses seen in Europe and Japan, according to Goldman https://t.co/GhHahrSGIe — Bloomberg Markets (@markets) February 22, 2022

Hier dan maar USD/RUB, valt nog mee? Gisteren deed de RTS Index (in dollars) -13,2%.



Ja, er kan veel bij wapengekletter, maar als koersen dalen op politiek en niet om fundamentele redenen, schept dat ook weer kansen. Na een scherpe val op (oorlogs)nieuws loopt in de regel het verlies er in de loop van de tijd geruisloos weer uit.

To put things into perspective. After #Iraq invaded in 1990, the Dax lost 30% and the #oil price almost doubled from $20/bbl to $40/bbl. (HT @Tiefseher) pic.twitter.com/T7ooSPqyD1 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 21, 2022

Het komt hoe dan ook op een gevoelig moment voor beurzen en markten, want we kunnen nu zo in een bear market terecht komen. Dat is -20% vanaf de top. Zie hier de AEX.



Pas nabeurs komen ASMI en Acomo met hun cijfers door en verder is er nu niks te doen op het Damrak. Het zal de koersen niet beletten om te bewegen... Intussen gaat het leven hier in de polder gewoon door:

De opening:



De rentes:

Hoeveel schade kunnen de Russen hebben?

Russian assets are poised for further losses with the ruble likely to come under a new round of selling after President Vladimir Putin recognized two separatist republics in eastern Ukraine and ordered forces to the breakaway regions https://t.co/bPnVt7zURa — Bloomberg Markets (@markets) February 22, 2022

Ook dat nog:

Breakingviews - Vladimir Putin muscles onto central banker agendas https://t.co/z6KuAls47Q — Reuters Business (@ReutersBiz) February 22, 2022

Er is alweer een intussen in China, Alibaba staat -4,3% in Hong Kong:

Chinese technology stocks dropped for a third straight session on fresh worries over Beijing’s regulatory plans https://t.co/9zYzfU9slQ — Bloomberg Markets (@markets) February 22, 2022

De EU is geen VS of China, Elon:

A water supply issue is one of the main reasons Tesla's factory in Germany still isn’t producing cars https://t.co/CzU1em4axS — Bloomberg Markets (@markets) February 22, 2022

Aldus The Firm:

Markets pricing some geopolitics, but risk premia can grow further -Goldman https://t.co/pHXsHiviJl pic.twitter.com/3PMWzbUeI0 — Reuters Business (@ReutersBiz) February 21, 2022

Veel plezier en succes vandaag.