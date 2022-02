Windstilte voorbeurs en er zijn Besi, Fugro, Brunel, Heijmans en Nedap

De AEX indicatie is vlak na weer een dikke sell-off op Wall Street, waar tech weer in de hoek zat waar de klappen vielen. Oekraïne heet het. Het kan daar iedereen moment gebeuren, is nog steeds de teneur in de media.

De Europese openen futures vlak en de Amerikaanse stijgen een paar tienden. Voorzichtig herstel dus

In Azië is het rustig met stijgende en dalende beurzen, maar overal nullen voor de komma. Tencent staat -0,3% in Hong Kong

De volatiliteit (CBOE VIX Index) steeg 15,7% naar 28,1

De dollar zakt 0,1% naar 1,137

De Duitse rente opent vlak en de Amerikaanse doet het met twee basispunten weer op 2,00%

Goud zakt 0,3%, olie idem dito en crypto staat net even wat hoger

Sell-off, Oekraïne, onrust: hier is die volatiliteit en die hangt wat mij betreft echt een beetje tussen gaan we weer normaal doen, of worden we hysterisch in:



En de AEX oogt hoe langer hoe zijwaartser? Duidelijke richting ontbreekt, wat mij betreft. Het is draaien en keren rond dorpspomp 750.



Over goud gesproken, dat zette even $1900 terug op het bord.



Commodities is wel the place to be nu, hier is de Bloomberg Commodity Spot Index:



Over naar het Damrak, waar weer veel cijfers zijn. Besi doet iets beter dan verwacht met haar cijfers, van Q4 werd ook niet zo veel verwacht. Er waren wat eenmalige tegenvallers, maar het concern hoopt nu weer te gaan knallen. ABM:

Topman Richard Blickman spreekt van sterke jaarresultaten. "Veel sectoranalisten verwachten dat de huidige opwaartse trend aanhoudt in 2022. Wij zijn positief gestemd op basis van onze orderinstroom en orderportefeuille op het jaareinde van 327 miljoen euro", voegde hij toe.

Het dividendvoorstel is €3,33 per aandeel.

Fugro meldt betere cijfers dan verwacht, de cash flow valt wel tegen en ze verschuift haar business steeds verder naar wind, water en infra. Dat is vandaag ook zeer actueel, zeg maar...



Heijmans' cijfers zijn degelijk, maar inspireren niet. Ze heeft in 2021 een hoger onderliggend bedrijfsresultaat geboekt bij een vrijwel gelijkblijvende omzet en voor 2022 rekent de bouwer op een vergelijkbaar bedrijfsresultaat. ABM:

"Met een goed gevuld en kwalitatief sterk orderboek staan wij goed gesteld voor 2022 en verwachten wij een licht stijgende omzet en vergelijkbaar onderliggende EBITDA. Voor de jaren erna, zijn de kabinetsambities veelbelovend", zei CEO Ton Hillen in een toelichting op de cijfers.

Complimenten voor het persbericht, dat wel. Zie dit mooie beknopte staatje hieronder.



Brunel meldt bij haar cijfers meer omzet en vooral meer winst, als ik het gauw goed zie.



De opening:

De rentes:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Nedap dat nette cijfers afleverde, maar gebukt gaat onder de supply chain.

07:57 Nipt hogere opening AEX voorzien

07:40 Heijmans voorziet vlakke winstontwikkeling

07:20 Fugro overtreft verwachtingen ruimschoots

07:19 Besi voorziet weer groei

07:02 Bijna 420 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

07:00 Europese beurzen openen hoger

06:56 Nederland zet stijging investeringsniveau door

06:55 Aanhoudende druk op vertrouwen Nederlandse consument

17 feb Dropbox verslaat verwachtingen

17 feb Wall Street gebukt onder oorlogsdreiging

17 feb Beursupdate: AEX op Wall Street

17 feb Olieprijs onder druk

17 feb Minder winst Allianz

17 feb Wall Street koerst lager

17 feb Europese beurzen sluiten lager

17 feb Hogere omzet Nedap ondanks verstoringen aanvoerketen

17 feb Adyen en CM onderuit op rood Damrak

Analistenadvies:

Alfen: naar buy van hold en naar €88 van €85 - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

07:00 Besi - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Fugro - Cijfers vierde kwartaal

07:15 Heijmans - Cijfers vierde kwartaal

08:00 Brunel - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Allianz - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

07:00 Danone - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

07:00 Proximus - Cijfers vierde kwartaal (Bel)

07:00 Renault - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

13:00 Deere - Cijfers vierde kwartaal (VS)

00:30 Inflatie - Januari (Jap)

06:30 Consumentenvertrouwen - Februari (NL)

06:30 Investeringen - December (NL)

08:00 Detailhandelsverkopen - Januari (VK)

08:45 Inflatie - Januari def. (Fra)

10:00 Lopende rekening - December (eur)

11:00 Consumentenvertrouwen - Februari (Bel)

16:00 Consumentenvertrouwen - Februari vlpg (eur)

16:00 Bestaande woningverkopen - Januari (VS)

En dan nog even dit

Terugblik:

U.S. stocks slid, with the S&P 500 marking its biggest daily percentage drop in two weeks as geopolitical tensions between Washington and Russia over Ukraine flared. Read more here: https://t.co/5F8IOdjbHz pic.twitter.com/77SWv5IBRT — Reuters Business (@ReutersBiz) February 18, 2022

Het staat er:

No reversal on China's tech crackdown in sight as Xi calls for more work on laws https://t.co/bUvzl9Lfob — CNBC (@CNBC) February 18, 2022

China hanteert zero-tolerance:

Port congestion in China is slowing the delivery of everything from iron ore to electronics, forcing companies to rely more on stockpiled inventories of goods https://t.co/KiixvqeH0e — Bloomberg Markets (@markets) February 18, 2022

Dit is een hele leuke draad:

Bitcoin has been in a choppy trading range for almost a year now, bouncing between 30k and 65k. The up-or-down debate continues to be a favorite hobby for many, but it’s mostly noise. For Bitcoin, the network is what matters. Let's dig deeper. ?? pic.twitter.com/ipWumuRSya — Jurrien Timmer (@TimmerFidelity) February 17, 2022

Dit staat los van die short-zaak:

EXCLUSIVE: How Morgan Stanley and a key executive got intertwined in a sweeping U.S. probe into Wall Street block trades https://t.co/oQSF75if61 — Bloomberg Markets (@markets) February 18, 2022

Oh wat erg, nu maar hopen dat ze niet al in paniek bij NN of ASR aan de lijn hangen:

Nearly 4,000 cars, including Lamborghinis, Audis, and Porsches, are adrift on this burning cargo ship https://t.co/GG7PITiyo6 — Bloomberg Markets (@markets) February 18, 2022

Zo:

Elon Musk and Tesla accused the SEC of harassing them with an ‘endless’ and ‘unrelenting’ investigation to punish Musk for being an outspoken critic of the government. Read more here: https://t.co/2QqSnNdC7T $TSLA pic.twitter.com/y3nsQx6H9d — Reuters Business (@ReutersBiz) February 18, 2022

Iedereen lacht om Zoom, maar ik val over die quote. Een zoveel miljard fondsmanager die even de bel luidt, tsja.

When you are manage $22.7 billion but forget to pay for the upgraded Zoom $ZM subscription before going live on CNBC @HalftimeReport to explain why you’re down (-26%) YTD pic.twitter.com/Z04KrCF3U2 — Kenny Lay (Parody) (@EnronChairman) February 17, 2022

Veel plezier en succes vandaag.