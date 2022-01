In een jaar tijd is Ark alles kwijt, zó hachelijk is timen

Kijk, dit is de Ark Innovation ETF Bermuda Driehoek.

Dat is inderdaad de beruchte driehoek waarin de winsten verdampen. Vrijdag ging het fonds onder de streep, manager Catie Wood leverde haar hele outperformance sinds oprichting in 2014 in. Nee, dat zeg ik verkeerd en dat is pas sinds 2017 zo. Tot die tijd was Ark Innovation ETF ook underperformer.

Strikt genomen presteerde het fonds nog slechter dan het plaatje laat zien. De kosten zijn 0,75%. Dat is niet raar en zeker verdedigbaar bij een actief specialistisch stockpick handelsfonds, maar loopt wel tegen u in natuurlijk.

Logaritmisch is het beter zichtbaar:

Het fonds is gespecialiseerd in fantasierijke technologie, ofwel belegt in groeiaandelen waar het verhaal belangrijker is dan huidige omzet en winst. Die er in veel gevallen ook helemaal niet is. Moet u er nu in? Meestal volgt bij het kruisen der lijntjes een tijdje of een paar jaar underperfomance.

Dat had alleen in 2020 gemoeten en toen stoof het fonds er juist vandoor. Nog iets. Eind januari 2021 was het feest der meme-aandelen. Toen volgden de eerste nieuwsberichtjes over inflatie en rentes. En sinds februari vorig jaar zitten feesten- en partijentechnologie en ook Ark in een bear market.

Achteraf klopt het vaak precies...

Wall St split on ‘buying the dip’ in whipsawing US stock mkt. Ark Innovation has plunged 28% YTD w/not a single Ark stock is trading in positive territory. The ‘reflex should be resisted’, T Rowe Price boss says while Cathie Wood sees “innovation on sale”

https://t.co/mGEqkBSDcg pic.twitter.com/l6SD9dRGhJ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 30, 2022

Fondsmanager Catie Wood laat zich echter door niets en niemand stoppen:

Cathie Wood's ARK Investment purchases nearly 2.45 million shares of Robinhood on Friday. https://t.co/e9r7ie3ofb — Barron's (@barronsonline) January 31, 2022

Eens gaat niet-winstgevende technologie wel weer eens outperformen, maar u ziet dat timen alles, maar dan ook alles is bij zo'n fonds. Roem ook, want Wood was de stermanager van Wall Street en is nu het lachertje. Zoals velen haar voorgingen. En navolgen. Hé, weer een ster. En daar gaan we weer: