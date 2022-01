Kopen of verkopen?

Vlgs mij krijgen we nu een terugtest onderkant 200 daags en daarna de vlag uit, feestvlag of zwarte vlag, dat is de vraag nog even. Hangt erg af van rentebericht VS woensdag. Gas terug of weer gasgeven op de magische bankbiljettenpers?

De samenhang biljetten drukken en beursstijging loopt ieg al terug. Dus we stoffen de zwarte vlag maar even af. Al een tijd niet meer gewapperd..

De oorlogsvoorbereiding lijkt erg op een afleidingsmanouvre wat dat betreft. Dan hebben de Russen t gedaan...False flag