China heeft zóveel leegstand dat alle Duitsers er kunnen wonen

Het is weer vrijdag dus hebben we voor u een nieuwe podcast in de aanbieding. Zoals u van ons gewend bent, bespreken Arend Jan en ik op een luchtige wijze de belangrijkste beursontwikkelingen. Deze week is Erik Mauritz te gast. Hij is sinds begin deze maand hoofd van de IEX-Beleggersdesk.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Het failliete Evergrande en de problemen van de Chinese huizenmarkt













ASR maakt plaats voor Universal Media Group













Een half miljoen Nederlanders zien crypto's als alternatief voor spaargeld













Nasdaq zonder vijf grootste aandelen zit in bear market













Avantium mag eindelijk zijn fabriek bouwen













Accell zet shorters te kijk













ASR verhoogt dividend met minimaal 18%













Brunel doet slimme overname













Kooptip Ackermans & Van Haaren













Beter Bed en hun leaseconstructie













Mogelijke delisting van Chinese ADR's













Insider trading













Wel of geen bescherming toebrengen aan de portefeuille?

De aflevering van vorige week kunt u hier terugluisteren