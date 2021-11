Weinig beweging voorbeurs, maar er speelt meer dan genoeg

De AEX indicatie is ietsje hoger. Verder gebeurt er nu bar weinig. Er wacht ons echter weer een drukke week met veel bedrijfscijfers, inkoopmanagersindices, Amerikaanse arbeidsmarktdata én de Fed kondig woensdag tapering aan, ofwel terugschroeven steunprogramma's.

Gisteren gaf ik in mijn vooruitblik dit rijtje issues die er momenteel voor aandelen en de markten zijn. Volgens mij gaan ze allemaal ten koste van de winsten, dus u hoort mij, hoewel het nu november is, geen eindejaarsrally kraaien. Eerst zien... Het kan ook dat alles overwaait en dat er dan weer nieuwe zorgen...

Inflatie! Temporary or here to stay, that's the question

Supply chain (ik schrok van Apple dat als enige een bedrag gaf: $6 miljard schade in één kwartaal!)

Energie (momenteel de grote aandrijver van die inflatie)

Transport (de files en wachttijden nemen toe op de weg en in havens)

Personeel (Amazon verhoogt weer het minimumloon, want het personeeltekort begint duur te worden)

Grondstoffen (die zijn ook wel eens goedkoper geweest)

Covid-19 is en blijft een groot risico

Geopolitieke spanningen, vooral in het Verre Oosten met China-Taiwan en een heuse wapenwedloop

Last but not least: de rentes stijgen

De AEX is dit jaar met +29,8% (+33,2%) de beste ontwikkelde nationale index en onderliggend ziet het zo uit. Op papier zijn er dure en goedkope aandelen... En in de praktijk zijn er out- en underperformers...



Vandaag zijn er alleen inkoopmanagersindices industrie over oktober, ofwel de bekende manufacturing PMI's. Wij zijn om 09:00 uur. Ik weet niet waarom de meeste EU-landen pas morgen zijn. China is al door met een mee- en tegenvallend cijfer (gisteren) en de VS is vanmiddag met de ISM Index.



Voor zich nu verveelt komt ik een uitgebreid verhaal over TSMC tegen, de meest geavanceerde chipper als ik de specialisten mag geloven. Vanavond nabeurs Nasdaq zijn er nog cijfers van het Nederlandse NXP Semiconductors.

As fabless manufacturing companies like Apple, Qualcomm and Nvidia took off, TSMC found itself on a flywheel, making more and more of the world's chips. Watch the full video here to learn more: https://t.co/00keVTCxah pic.twitter.com/FrnDCR7iKk — CNBC (@CNBC) November 1, 2021

Uit dit verhaal vis ik nog even deze ansichtkaart uit Veldhoven. Hebben jullie eigenlijk ook in andere trendy kleuren, ASML?

Nog één plaatje, in Hong Kong staat Evergrande +4,3%. Hier beeld van Prosus (oranje) en Alibaba daar. Neergaande trends nog intact?



De opening dan met weinig bijzonderheden. Natural Gas doet nu -0,9%, u ziet hier de vorige slotstand. Oh ja, vandaag ben ik twintig jaar in dienst bij IEX - daarvoor had ik twintig banen per jaar - maar ik moet opzoeken wat de AEX toen deed. iets met een vier dacht ik.



De rentes dan, waar het al hectisch is op de vroege maandagochtend:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag met nog nieuwtjes van Wolters Kluwer (hier), Hydratec (hier), Saudi Aramco (hier) en Ryanair (hier):

07:44 Ryanair schrijft nog nipt rode cijfers

07:26 Oktober beste maand voor AMC sinds coronasluiting

07:20 RBC verhoogt koersdoel Basic-Fit

07:04 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:57 Chinese industrie groeit weer

06:54 Japanse industrie groeit veel harder

06:50 Ruim 246 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

31 okt Flinke winststijging Saudi Aramco

31 okt Rentebesluit in focus

31 okt Bijna 246,5 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

31 okt Valuta: ogen gericht op Fed en BoE

30 okt VS en EU akkoord over terugbrengen importheffingen staal

30 okt Uitgelicht: beursweek in beeld

30 okt Hydratec op koers voor goed 2021

30 okt Wolters Kluwer koopt LicenseLogix

30 okt Beursblik: winst ArcelorMittal blijft maar stijgen

30 okt Beursblik: rally olieprijs toont tekenen van uitputting

30 okt 246 miljoen Coronabesmettingen wereldwijd

29 okt Beursupdate: AEX op Wall Street

29 okt Wall Street hoger gesloten

Analistenadvies:

Signify: naar €55 van €57 (buy) - Berenberg

Basic-Fit: naar €43,50 van €36,50 (sectorperform) - RBC

De AFM meldt deze shorts:

De agenda stelt behalve PMI's (inkoopmanagersindices) niet zo veel voor, maar er is wel NXP. Uurtje vroeger, want de VS moet nog naar wintertijd:

21:00 NXP Semiconductors - Cijfers derde kwartaal (NL)

00:30 Inkoopmanagersindex industrie - Oktober def. (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex industrie Caixin - Oktober (Chi)

08:00 Detailhandelsverkopen - September (Dld)

09:00 Inkoopmanagersindex industrie - Oktober (NL)

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - Oktober def. (VK)

14:45 Inkoopmanagersindex industrie Markit - Oktober def. (VS)

15:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - Oktober (VS)

15:00 Bouwuitgaven - September (VS)

En dan nog even dit

Het Koreaanse Posco doet nu 0,3% in Seoul en het Chinese Bao Steel -1,8% in Shanghai, ik weet zo gauw niet meer Aziatische ArcelorMittal en Aperam peers:

The U.S. and the EU clinched a tariff-busting trade accord over the weekend that they’ll try to leverage into a broader global arrangement https://t.co/JTF5u7gVvj — Bloomberg Markets (@markets) October 31, 2021

Saudi Aramco had gisteren Q3's:

Aramco and its Big Oil rivals have benefited from the global economic recovery, which has helped push up crude prices by about 65% this year https://t.co/Q0sCr3SjNo — Bloomberg Markets (@markets) October 31, 2021

Ja, graag, maar hoe?

World leaders seeks ways to strengthen global supply chains https://t.co/LZ9R5ruenC pic.twitter.com/yTflf5bw49 — Reuters Business (@ReutersBiz) October 31, 2021

Helaas...

GLOBAL ECONOMY Asian factories shake off lockdown blues, now face supply headaches https://t.co/XKw22mXuQc pic.twitter.com/9oKyXUTd52 — Reuters Business (@ReutersBiz) November 1, 2021

Verhip! Bij ons zit er ook een deukje in de grafiek:

Good morning from #Germany, where retail deposits fell by €5.7bn to €2,625.6bn in Sep, for the 2nd mth in a row. Retail deposits had already fallen in Aug. This could be a result of #inflation fears. Many Germans are planning major purchases for fear of rising prices. pic.twitter.com/De9irPgx5d — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) November 1, 2021

Nog iets met rente:

Inderdaad, gemist. De koers is niet stuk te krijgen, ondanks alle vraagtekens die er zijn:

In case you missed it: #Ether, the 2nd-largest cryptocurrency, soared to a record >$4,400 Friday on bullish sentiment surrounding the most used blockchain network. Ether has outpaced #Bitcoin by factor 5 this year. pic.twitter.com/4yF8lxs239 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 31, 2021

Nog even een leuk ad random lijstje:

Intussen in Bild:

Hat jemand noch ein Klischee irgendwas mit Frankreich?



Chanel! pic.twitter.com/fqyJ8yYKyp — Mark Schieritz (@schieritz) October 30, 2021

Veel plezier en succes vandaag en als het allemaal weer mis gaat, kunt altijd nog herder worden. Betaalt best aardig :-)