Druk voorbeurs op lange, lange beursdag met veel cijfers en gillend nieuws

De AEX-indicatie is vlak op wat een lange dag - er zijn heel veel Q3-cijfers, vooral nabeurs VS - en lange week wordt. Op de brede markt beweegt nu weinig. Saai is het niet! Loopt u maar even mee.

Eerst dit:

Er zijn wel cijfers op het Damrak. De Q3's en outlook Q4 Besi zijn min of meer volgens verwachting. Het is even wat minder nu - de cyclus dus - maar de mooie lange termijn vooruitzichten blijven staan. Het concern heeft wel last van supply chain issues. ASMI meldt zich nabeurs met cijfers.



KPN levert degelijke Q3's af, handhaaft outlook en hé, klaagt nergens over. Er is iets meer omzet en winst dan verwacht, wel meldt het concern wat lagere vrije kasstroom.



Het nieuws gisteren in New York was dat Hertz 100.000 auto's bij Tesla bestelt voor zo'n $5 miljard. Daar dikte het aandeel ruim $100 miljard op aan tot ruim $1000 op het bord en $1 biljoen aan waarde. De heer Elon Musk is nu goed voor $250 miljard ofzo.



Nabeurs kwam Facebook én met tegenvallende Q3-cijfers - vooral de Apple privacyregels hakken er in - en een drastisch verlaagde outlook Q4 en heel 2021. En toch reageerde de koers +1,7%, want het concern gaat nog even voor $50 miljard extra aan aandelen inkopen. Dat is 5,3% rendement.

Facebook misses on third-quarter revenue https://t.co/tVe0XMXUYM — CNBC (@CNBC) October 25, 2021

Omdat het moet en nu de meest in het oog springende koers is: natural gas, dat ineens weer de geest heeft:



De opening is flauw, alleen Amerikaanse tech stijgt echt. En Japan. China dan weer niet, Evergrande staat ook weer eens -5,2%. Verder geen nieuws daar. Tencent doet -0,9%.



De rentes zwijgen nog:

Nieuws, advies, shorts en agenda

De agenda is vrij vol met als hoogtepunt nabeurs VS:

07:00 Besi - Cijfers derde kwartaal

07:30 KPN - Cijfers derde kwartaal

18:00 ASMI - Cijfers derde

07:00 Novartis - Cijfers derde kwartaal (Zwi)

07:00 Orange - Cijfers derde kwartaal (Fra)

07:00 UBS - Cijfers derde kwartaal (Zwi)

08:00 Reckitt Benckiser - Cijfers derde kwartaal (VK)

13:00 3M - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Eli Lilly - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 General Electric - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Hasbro - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Lockheed Martin - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 UPS - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Microsoft - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Alphabet (Google) - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Advanced Micro Devices - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Robinhood - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Texas Instruments - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Twitter - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Visa - Cijfers derde kwartaal (VS)

15:00 Case Shiller huizenprijzen - Augustus (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Conference Board - Oktober (VS)

16:00 Nieuwe woningverkopen - September (VS)

En dan nog even dit

Ja hoor, weer...

The Dow and S&P 500 hit fresh record highs, as earnings season kicked into high gear in one of the heaviest reporting weeks of the quarter with bellwethers in multiple sectors poised to announce results. More here: https://t.co/AwWpgNUM0g pic.twitter.com/5t6ZoltucG — Reuters Business (@ReutersBiz) October 26, 2021

Tja, vindt er wat van, maar het staat wel op het bord:

Tesla surpassed $1 trillion in market capitalization after landing its biggest-ever order of 100,000 electric vehicles from rental car company Hertz. More here: https://t.co/31NuHASk3y $TSLA pic.twitter.com/pDEYDRX7nn — Reuters Business (@ReutersBiz) October 26, 2021

Daar kan Evergrande alleen maar van dromen... Geen nieuws verder.

China Evergrande's EV unit shares surge on business shift, Evergrande sinks https://t.co/b6yMolizKQ pic.twitter.com/El8Ph2AL1Q — Reuters Business (@ReutersBiz) October 26, 2021

De stand:

Duidelijke taal van de Intel CEO: 2023... Hij zei ook nog dat hij het als zijn job ziet om Apple terug te winnen als klant, dat haar chips nu zelf ontwerpt.

“The chip shortage is at its worst right now,” @Intel CEO @PGelsinger says. “It will get incrementally better as we go through '22, but we expect the shortage to persist into '23. It just takes that long to build capacity.”https://t.co/0LV2005gNR pic.twitter.com/UVPYNp1Y8t — Yahoo Finance (@YahooFinance) October 25, 2021

Vinger opsteken wie van u...:

Inflation is not going away any time soon. Here's how top financial advisors are handling it. #FA100 https://t.co/rijSNepnI0 — CNBC (@CNBC) October 25, 2021

Verrassing :-)

Cathie Wood says new technologies will help “bend the curve” on inflation despite recent supply-chain bottlenecks related to Covid and oil supply constraints https://t.co/uEPv8szhlm — Bloomberg Markets (@markets) October 26, 2021

Hm, belangstelling valt wat tegen...?

Volvo Cars shrank its initial public offering, pricing it at the bottom of a previously announced range. Its first day of trading on Nasdaq Stockholm was expected on Oct. 29, a day later than previously announced. Read more here: https://t.co/SgUMcln3AV pic.twitter.com/EEQ1u5HmDY — Reuters Business (@ReutersBiz) October 26, 2021

Kansen en risico's met Chinese tech:

The biggest casualty of this year’s rout in Chinese tech stocks has rebounded 31% in the past 5 days https://t.co/WMC81um33r — Bloomberg Markets (@markets) October 26, 2021

Een vliegdekschep, zo'n grote tank of een superheli die even uw pakketje komt bezorgen? Zonder dollen, die nucleaire vliegdekschepen kunnen bijvoorbeeld een hele stad van stroom voorzien.

Here's a case for using the military to ease U.S. supply snarls https://t.co/LHhcNtgQAZ — Bloomberg Markets (@markets) October 26, 2021

Veel plezier en succes vandaag.