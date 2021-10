KPN overtreft winstverwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) KPN heeft in het derde kwartaal van 2021 meer winst geboekt dan verwacht, terwijl de omzetontwikkeling conform verwachting was. Dit bleek dinsdag uit de cijfers die het telecombedrijf voorbeurs publiceerde.

CEO Joost Farwerck sprak van een goede vooruitgang in het behalen van de strategische en financiële ambities. "De glas-uitrolmachine draait op volle snelheid, in lijn met onze ambitie verwachten we Nederland eind 2026 nagenoeg volledig te hebben voorzien van glasvezel en maken we voor onze klanten superieure symmetrische netwerksnelheden mogelijk", aldus de topman, die een "gezonde" instroom van zowel consumenten als zakelijke klanten ziet, vooral in mobiel.

KPN behaalde afgelopen kwartaal een aangepaste omzet van 1.312 miljoen euro, wat een aangepaste EBITDA na leases opleverde van 607 miljoen euro en een nettowinst van 185 miljoen euro.

De omzet uit diensten in het mass-marketsegment blijft volgens Farwerck groeien, waardoor de omzetgroei van KPN als geheel werd ondersteund. Wholesale en Consumenten mobiel lieten opnieuw groei zien. "In het oog springt de groei in omzet uit diensten in de MKB-markt, dankzij groei van klanten op ons aantrekkelijke KPN EEN-portfolio. Daarmee lopen we voor op onze belofte om voor het einde van het jaar de MKB-omzet te stabiliseren", aldus Farwerck, die sprak van een belangrijke mijlpaal.

Analisten mikten voor het derde kwartaal op een omzet van 1.293 miljoen euro met een aangepaste EBITDA na leases van 606 miljoen euro en een nettowinst van 149 miljoen euro.

Een jaar eerder boekte KPN in het derde kwartaal nog een omzet van 1.299 miljoen euro, een aangepaste EBITDA na leases van 598 en een nettowinst van 132 miljoen euro. In het tweede kwartaal van 2021 lag de omzet op 1.296 miljoen euro en de aangepaste EBITDA na leases op 589 miljoen euro.

De vrije kasstroom kwam in het derde kwartaal uit op 232 miljoen euro, een daling op jaarbasis van 3,8 procent. De consensus rekende op 225 miljoen euro tegen 241 miljoen euro een jaar eerder.

Er zat eind september 1,7 miljard euro in kas bij KPN. De nettoschuld bedroeg 5,29 miljard euro, tegen 5,58 miljard euro een jaar eerder.

Outlook

KPN rekent voor dit jaar onverminderd op een vrije kasstroom van circa 765 miljoen euro, waardoor een dividend over 2021 van 13,6 cent per aandeel mogelijk is. De aangepaste EBITDA na leases zal dit jaar uitkomen op 2.345 miljoen euro en de investeringen op 1,2 miljard euro, denkt KPN.

De consensus mikt voor 2021 op een vrije kasstroom van 768 miljoen euro en een aangepaste EBITDA na leases van 2.349 miljoen euro.

Voor 2023 rekent KPN op een lichte stijging van de aangepaste EBITDA na leases tot meer dan 2.450 miljoen euro. Ook streeft KPN een progressies dividendbeleid na met een jaarlijkse groei van 3 tot 5 procent. De vrije kasstroom wordt inschat op meer dan 870 miljoen euro.