Advertentieinkomsten Facebook stijgen minder hard Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Facebook

(ABM FN-Dow Jones) Facebook heeft in het derde kwartaal van 2021 een hogere winst en omzet behaald maar de advertentie-inkomsten groeiden op kwartaalbasis minder hard. Dat bleek maandag nabeurs uit cijfers van het Amerikaanse social mediabedrijf. Wijzigingen in de privacyregels van Apple raken techbedrijven. Snap waarschuwde vorige week al voor teruglopende advertentie-inkomsten en analisten voorspellen dat ook Facebook en andere techbedrijven hier last van krijgen. De advertentieinkomsten kwamen in het derde kwartaal uit op 28,3 miljard dollar, op jaarbasis een stijging van 33 procent. In het tweede kwartaal lag de groei echter op 56 procent. De totale omzet van Facebook steeg op jaarbasis met 35 procent, van 21,5 naar 29 miljard dollar. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een omzet van 29,5 miljard dollar. Het aantal maandelijkse actieve gebruikers steeg met 6 procent naar 2,91 miljard, waar analisten 2,92 miljard voorspelden. Facebook boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 9,2 miljard dollar, ofwel 3,22 dollar per aandeel, in vergelijking met 7,8 miljard dollar, ofwel 2,71 dollar per aandeel in dezelfde periode een jaar eerder. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenen op een winst van 3,19 dollar. Outlook Voor het komende kwartaal rekent Facebook op een omzet van 31,5 tot 34 miljard dollar, waar de markt rekent op 34,7 miljard dollar. CFO David Wehner wees erop dat er aanzienlijke onzekerheid is in het vierde kwartaal met betrekking tot de tegenwind van de veranderingen in de privacyregels bij Apple. Het aandeel Facebook noteerde maandag in de handel nabeurs op Wall Street 2 procent hoger. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.