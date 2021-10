Slotcall: En wie niet springt, staat niet op een all time high

AEX en bitcoin zetten vandaag nieuwe all time highs neer, iemand nog iets te klagen? Mr. Market maakt het zowaar een keer (bijna) iedereen naar de zin. En als nou ook nog de cijfers van Tesla om 22:00 uur een beetje meevallen...

Met de Q3-cijfers van ASML, AkzoNobel en ook Nedap - zo meer - weten we nu ook dat ons bedrijfsleven niet immuun is voor de brede thema's in de huidige markt en die ook vandaag weer over de beurs hangen: supply chain issues (zie die cijferkandidaten), energie, inflatie, personeel én pricing power.

Eerst een blik op de brede markt:

Uiteenlopende plussen op de aandelenmarkten in Europa en de VS. Met name defensieve waarden liggen goed, cyclisch en vooral technologie wat minder

De dollar doet het rond 1,165

Bij de commodities stijgt zilver zomaar en en energie doet het met bescheiden plussen en minnen

Bij crypto heersen de stieren!

De rentes nog even, van een basispuntje meer of meer minder kijkt niemand hier meer op, toch?

Nog even een kleine toevoeging aan al die issues die er zijn, Evergrande (en Chinees vastgoed) hadden we ook nog. China zegt ook er alles aan te doen om de kolenprijs te drukken. We wachten af.

China Evergrande says it ended discussions to sell its property-management arm and asked that its shares resume trading in Hong Kong on Thursday https://t.co/wcNNHaU83L — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) October 20, 2021

Beursplein 5

Grote blikvangers vandaag op de markten vandaag zijn ASML en Nestlé met hun cijfers. Leuk om te zien aan de artikelen op de Amerikaanse networks dat daar langzaam doordringt hoe belangrijk ASDML is. TSMC kenden ze al wel. Dat bakt de Apple chips, inderdaad met die EUV-machines van....

ASML rapporteert zeg maar net beter dan consensus en heeft ook last van supply chain issues, die de productie met enige weken vertragen. Het orderboek is echter om te zoenen. Hick-upje dus en dat zijn we niet meer gewend van ASML, dat vaak de verwachtingen verhoogt bij kwartaalrapportages.

Nu dus even niet, maar het maakt voor de lange termijnverwachtingen allemaal niet uit. Wel voor de koers vandaag en ASMI en Besi volgen gedwee.

Dat AkzoNobel worstelt met hogere kosten en leveringsproblemen heeft, wisten we al. Dat de omzet desondanks de verwachtingen niet haalde nog niet. Bij deze. En onze desk denkt dat het concern hier nog wel even hete hangijzers aan heeft:

Om het rondje compleet te maken, laat WDP maar schuiven:

En Nedap wellicht ook:

Morgen zijn er voorbeurs omzetcijfers van Unilever. Nestlé verhoogt vandaag de outlook (+2,7%) en gisteren zei Procter & Gamble dat ze haar hogere inkoopprijzen aan het doorprijzen is. Spannend dus, want wat liggen de Unies beroerd idt jaar: zowel ten opzichte van de AEX als haar peers.

Nog één ding die er uit spingt: op12 november komt Vopak met Q3's, maar dast is wel met een nieuwe CEO... Bestuurswisseling dus en meteen heeft iedereen de zenuwen, want valt er wellicht weer een lijk.... De grafiek versus de AEX dit jaar is duidelijk: er moest hier wel iets gebeuren...?

Geloof maar dat het met instemming van grootaandeelhouder HAL is.

Is er nog meer? Zeker, maar ik kan maar weinig duiden, maar met mijn eerdere opmerking met name defensieve waarden liggen goed, cyclisch en vooral technologie wat minder komt u ver: