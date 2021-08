IEX-lobby rendeert opnieuw: Rabo compenseert lage uitkeringen alsnog

Veel Nederlandse beleggers in de 6,5% Rabobank Certificaten hebben met spanning zitten wachten op nadere berichtgeving van de Rabobank over het verdere verloop van de uitkeringen op de certificaten.

IEX in de bres voor gemiste uitkeringen

IEX in Actie heeft zich onlangs opnieuw tot Rabobank gewend omdat de uitkeringen op de certificaten dit jaar lager uitpakten: €0,13674 per kwartaal in plaats van €0,40625. Dat komt neer op een verschil van €0,26951.

De bank liet in dat laatste bericht wel weten dat ze “de intentie had om terug te keren naar de beoogde vergoeding.” Maar IEX in Actie drong er (recent nog op 20 juli) bij Rabobank op aan om op een later moment de gemiste uitkeringen alsnog aan te vullen. De belangen voor certificaathouders zijn groot: het gaat om een bedrag van maar liefst €253 miljoen.

Op 23 juli werd bekend dat banken vanaf oktober weer groen licht krijgen van de ECB om dividend uit te keren. De toezichthouder kondigde aan de aanbeveling om dividenduitkeringen tot 30 september te beperken niet te zullen verlengen.

Uitzonderlijke kwartaalvergoeding

Nu heeft Rabobank alsnog het verzoek van IEX gehonoreerd om duidelijkheid te verstrekken aan de houders van 6,5% Rabobank Certificaten en de achterstallige vergoedingen te betalen.

Rabobank liet op 2 augustus weten dat zij voornemens is op 29 december 2021 een uitzonderlijke kwartaalvergoeding uit te keren van €1,21478. Daarna wil de bank weer terugkeren naar het reguliere vergoedingenbeleid.

De volledige brief kunt u hier lezen.

Volledige compensatie

Voor houders van de Rabobank Certificaten is dat bijzonder goed nieuws. Zij worden achteraf volledig gecompenseerd voor de te lage kwartaalvergoedingen van respectievelijk 29 maart, 29 juni en 29 september.



De IEX in Actie-lobby heeft dus wederom vruchten afgeworpen. Rabobank is teruggekeerd op het rechte pad en lijkt het – onverstandige en onnodige - beleid om uitkeringen te stoppen en te verlagen, te hebben verlaten.

Dat biedt soelaas voor de certificaathouders die hun certificaten hebben aangehouden. De vraag om compensatie voor diegenen die met verlies hebben verkocht, staat nog nadrukkelijk open.



Overigens blijft Rabobank benadrukken dat zij zelf bepaalt of en hoeveel in de toekomst zal worden uitgekeerd. “Vergoedingen op Rabobank Certificaten zijn volledig discretionair. De raad van bestuur van Rabobank kan op elk moment beslissen of er al dan niet een vergoeding zal plaatsvinden, evenals de hoogte en vorm van vergoedingen.”



Alle reden voor IEX in Actie om voor u – beleggers en certificaathouders – druk te blijven uitoefenen zodat u krijgt waar u recht op hebt.

IEX heeft voor deze actie geen (kosten)bijdrage gevraagd. Wel stellen we het zeer op prijs dat veel van de (aanvankelijk gedupeerde) certificaathouders Premium-abonnee zijn geworden. Join the club. We hopen dat velen van u dat goede voorbeeld volgen!

Meer over IEX in Actie