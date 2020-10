Positief bericht: Rabobank neemt stockrente-voorstel over

Gisteravond kwam Rabobank met het bericht dat de bank voornemens is eind 2020 een uitkering (stockrente) te doen van €1,625 per Rabobank Certificaat, in de vorm van Rabobank Certificaten.

Dat komt overeen met de gangbare jaarlijkse rentevergoeding van 6,5% op deze certificaten. Daarmee wordt het voorstel dat door IEX in Actie al werd gedaan op 3 april 2020 door de bank overgenomen.

IEX in Actie heeft dit voorstel recent nog eens besproken in een overleg met de Rabobank-directie op 15 september, waarbij Rabobank onder andere werd vertegenwoordigd door cfo Bas Brouwers en directeur Particulieren Mariëlle Lichtenberg.

Belangenbehartiging voor bijna 10.000 gedupeerde certificaathouders

IEX in Actie vertegenwoordigt inmiddels meer dan 9.000 gedupeerde beleggers in Rabobank Certificaten. Nadat de groepsdirectie eind maart 2020 besloot de uitbetaling van kwartaalvergoedingen op de certificaten uit te keren, heeft IEX in Actie de belangenbehartiging op zich genomen.

Die belangenbehartiging richt zich op de vorming van een sterke groep certificaathouders, een lobby namens die certificaathouders richting Rabobank en voorbereiding van juridische acties. Wij betwisten de door Rabobank ingenomen stelling dat de ECB-aanbeveling aan banken om geen dividend uit te keren, ook op de rentedragende Rabobank Certificaten van toepassing is.

Door de suggestie van IEX in Actie te volgen en de uitkering te doen in de vorm van certificaten, vermijdt Rabobank een uitkering in cash. Deze variant hebben wij – naar analogie met stockdividend – de naam stockrente gegeven. Op 13 augustus 2020 hintte de Rabodirectie al op het toepassen van stockrente.

“De geactualiseerde aanbeveling sluit niet uit dat Rabobank een eventuele uitkering in de vorm van Rabobank Certificaten kan doen. We onderzoeken dit zorgvuldig en met behoud van onze discretionaire bevoegdheid.”

Positief over stockrente

Thans is de verwachting dat deze stockrente ook daadwerkelijk zal worden uitgekeerd. IEX in Actie is in beginsel positief over dit voornemen. Wij zullen – na ons eerdere gesprek met de Rabobank-directie opnieuw in contact treden met Rabobank over de praktische invulling van deze stockrente.

De stockrente-variant – die neerkomt op een uitkering in certificaten van €484 miljoen – kan, afhankelijk van de uitvoering, een passende oplossing leveren voor certificaathouders die de certificaten hebben gehouden en nog niet verkocht.

Niet alle problemen opgelost

Voor een tweetal gedupeerde groepen is hiermee nog geen passende oplossing bereikt:

Beleggers die na de stopzetting hun certificaten hebben verkocht. Zij hebben het vermogensverlies daarmee gefixeerd. Hun schade bedraagt de gemiste rentebetaling van april en juli plus het geleden vermogensverlies.

Beleggers die rente hebben meebetaald bij de aanschaf van de certificaten. Omdat de systematiek is gewijzigd (geen meebetaalde rente meer) is dat verschil als verlies aan te merken.

IEX in Actie zal zich – ook na dit positieve voornemen van Rabobank - blijven inzetten voor de belangen van gedupeerde certificaathouders. Bovendien zijn wij van mening dat de belangen en rechten van de certificaathouders met het oog op de toekomst beter moeten worden geregeld.