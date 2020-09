IEX in Actie in gesprek met Rabobank: Over stockrente en compensatie

Meer dan 9.000 beleggers in Rabobank Certificaten hebben zich inmiddels aangemeld bij IEX in Actie, nadat de groepsdirectie van de Rabobank eind maart besloot dit jaar geen kwartaalvergoedingen meer uit te keren over de certificaten.

Die groep groeit nog steeds en het is belangrijk om een zo sterk mogelijke vuist te maken. Gedupeerde certificaathouders kunnen zich nog aanmelden.

Naast de juridische invalshoek (de verdediging van Rabobank rammelt aan alle kanten) hebben we ons vanaf begin april ook tot de Rabo-directie zelf gewend. Namens die gedupeerde beleggers correspondeerden wij met de Rabobank-directie en waren wij aanwezig op de vergadering van certificaathouders eind juni.

Nieuwe opening

Doel: zo spoedig mogelijke hervatting van de rentebetalingen en compensatie voor gedupeerde beleggers. De groep gedupeerde beleggers valt in meerdere categorieën uiteen:

Beleggers die na de stopzetting hun certificaten hebben verkocht. Zij hebben het vermogensverlies daarmee gefixeerd. Hun schade bedraagt de gemiste rentebetaling van april en juli plus het geleden vermogensverlies.

Beleggers die de certificaten hebben aangehouden. Ook zij hebben een vermogensverlies (nog niet gerealiseerd). In ieder geval is de schade dan de gemiste termijnen.

Beleggers die rente hebben meebetaald bij de aanschaf van de certificaten. Omdat de systematiek is gewijzigd (geen meebetaalde rente meer) is dat verschil als verlies aan te merken.

Er zijn natuurlijk ook combinaties denkbaar: bijvoorbeeld beleggers die de helft van hun certificaten hebben verkocht en het restant hebben gehouden.

Er leek tot recent weinig rek te zitten in het standpunt van de Rabobank: het besluit was volgens Rabobank genomen op aandringen van de ECB en de lokale toezichthouder en de bank doet geen handreikingen richting de vele gedupeerde beleggers.

Tot er een maand geleden een nieuwe opening ontstond. Rabobank omarmde plots een suggestie die IEX in Actie had geopperd richting de bank: keer de rente uit in de vorm van certificaten in plaats van cash. Stockdividend heet zoiets, of in dit geval beter: stockrente.

In gesprek met de Rabo-directie

Reden voor IEX in Actie om opnieuw het gesprek met Rabobank aan te gaan. Vorige week trof een afvaardiging van IEX in Actie een afvaardiging van de Rabobank-directie, waaronder cfo Bas Brouwers en directeur Particulieren Mariëlle Lichtenberg.

Het gesprek spitste zich toe op twee hoofdpunten:

De beslissing, op 29 maart, van Rabobank om een ECB-aanbeveling om geen dividend uit te keren van toepassing te laten zijn op Rabobank Certificaten, die geen dividend maar rente uitkeren.

Compensatie voor gedupeerde beleggers voor het geleden verlies en zo spoedig mogelijk herstel van de rentebetaling.

Op punt 1 blijft Rabobank hangen in het officiële standpunt. De bank houdt vol dat de aanbeveling om geen dividend uit te keren, ook van toepassing is op de – rentedragende – Rabobank Certificaten. CFO Brouwers stelt dat er geen uitweg bestond. “In het debat over de scope van de aanbeveling zit wat ons betreft nul ruimte. [...] Uit gesprekken met toezichthouders werd duidelijk dat er geen geitenpaadje voor de Rabobank bestond waarlangs we dit had kunnen vermijden.”

De officiële lijn van de Rabobank is en blijft zeer zwak. De Rabocertificaten zijn geen aandelen en zijn ook niet onderworpen aan de goedkeuring van de aandeelhoudersvergadering. Bovendien betrof het evident een aanbeveling. Daar komt bij dat Rabobank in een blakende gezondheid verkeerde, zoals topman Wiebe Draijer nota bene diezelfde ochtend nog in het televisieprogramma Buitenhof uitgebreid had toegelicht. Rabobank had dus wel degelijk de vrijheid om voor haar investeerders (vaak ook trouwe klanten van de bank) te kiezen.

Geen toezegging

Op punt 2 (behandeling van gedupeerde beleggers) lijkt Rabobank een opening te bieden, in ieder geval voor certificaathouders die de stukken (nog) bezitten. IEX in Actie heeft al in april 2020 op die mogelijkheid gewezen en de Rabobank-directie gevraagd waarom de rente niet in de vorm van certificaten is uitgekeerd.

Dat is immers geen cash-out en beperkt de schade van de houders van de certificaten. Die suggestie lijkt dus te zijn geland. Op 13 augustus jl. bij de publicatie van de halfjaarcijfers zei Rabobank-topman Wiebe Draijer het als volgt:

“Rabobank houdt zich aan beide aanbevelingen en zal gedurende het gehele jaar 2020 geen uitkeringen in contanten doen op Rabobank Certificaten. De geactualiseerde aanbeveling sluit niet uit dat Rabobank een eventuele uitkering in de vorm van Rabobank Certificaten kan doen. We onderzoeken dit zorgvuldig en met behoud van onze discretionaire bevoegdheid. We willen benadrukken dat we veel waarde blijven hechten aan onze langdurige relatie met particuliere beleggers en institutionele investeerders.”

Certificaathouders hoopten dat Rabobank daadwerkelijk zou toezeggen dit vanaf 1 oktober te gaan doen, maar de bank geeft die toezegging niet. Rabobank geeft daarbij de volgende toelichting. Rabobank Certificaten behoren tot het kernkapitaal van de bank; hoewel het obligaties zijn, tellen ze mee bij het eigen vermogen. Een van de cruciale voorwaarden om de certificaten tot het kernkapitaal te mogen rekenen is volgens Rabobank dat de uitkeringen te allen tijde discretionair worden vastgesteld door de directie op het moment van uitkeren.

Rabobank "onderzoekt" stockrente

Volgens Rabobank voldoen de instrumenten, zodra de bank vooraf uitkeringen gaat toezeggen of garanderen, niet langer aan de definitie van kernkapitaal. En die status is voor Rabobank heilig.

Kortom, als Rabobank al van plan zou zijn om op 1 oktober de uitkeringen te hervatten in de vorm van stockrente, dan mag de bank dat niet nu al aankondigen. En dat doet ze dan ook niet. CFO Brouwers zegt officieel dat Rabobank nog “onderzoekt” of stockrente een mogelijkheid is.

Dan de kwestie van compensatie van gedupeerde beleggers. Het woord ‘compensatie’ is sowieso niet aan de orde, zegt Brouwers op dit moment. Hij schiet weer in de standaardverdediging, opgesteld door de Rabo-advocaten en goed ingestudeerd. “De discretionaire bevoegdheid houdt in dat wij op ieder moment elk bedrag kunnen uitkeren.”

Als de bank besluit om een uitkering te doen, in welke vorm dan ook, dan is die altijd alleen ten gunste van huidige certificaathouders en niet voor beleggers die inmiddels hebben verkocht, is de uitleg van Brouwers.

"Nooit de intentie om voordeel te behalen"

Certificaatbeleggers zijn door de opschorting echter zwaarder getroffen dan aandelenbeleggers van bedrijven waar de dividendbetaling is opgeschort. Als een bedrijf besluit dividend niet uit te betalen (zoals ABN en Amro en ING bijvoorbeeld dit jaar), wordt dat dividend aan de reserves toegevoegd. Zo blijft een aandelenbelegger indirect eigenaar van dat geld. Door het dividend later alsnog uit te keren kan dat – zonder veel consequenties – worden hersteld.

Bij obligaties werkt dat anders. Door geen rente uit te keren profiteert Rabobank zélf van het inhouden van de uitkeringen - en staat de belegger met lege handen. Als we dat punt opbrengen, wordt dat door Brouwers niet ontkend. Brouwers voegt daaraan toe: “onze intentie is nooit geweest om voordeel uit de situatie te halen”.

Als dat inderdaad zo is, lijkt een handreiking naar gedupeerde beleggers helemaal op zijn plaats. Maar gaat de bank dat doen? Op 1 oktober, de dag waarop de volgende - geschrapte - kwartaalbetaling moet plaatsvinden zal veel duidelijk worden over hoe centraal Rabobank de belangen van zijn certificaathouders stelt.

Het zal duidelijk zijn dat IEX in Actie zich voor gedupeerde beleggers blijft inzetten.