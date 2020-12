Wolters Kluwer verkoopt juridisch onderdeel Frankrijk

ALPHEN A/D RIJN (AFN) - Data- en informatieleverancier Wolters Kluwer heeft een juridisch onderdeel in Frankrijk afgestoten. Het onderdeel Annonces & Formalités Légales gaat over naar Médialex, dat weer onderdeel is van Sipa-Ouest-France Group.

Bij Annonces & Formalités Légales werken 34 medewerkers. Het onderdeel ondersteunt de publicatie van juridische vermeldingen en aankondigingen voor bedrijven in Frankrijk.

De desinvestering is in overeenstemming met de strategie van Wolters Kluwer Legal & Regulatory. Die divisie richt zich op professionele informatie en software-oplossingen in de juridische kernmarkten. Financiële details over de overeenkomst werden niet gegeven.