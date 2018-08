Van Beers benoemd tot topman Sif

Gepubliceerd op | Views: 217

ROERMOND (AFN) - Fred van Beers is benoemd tot nieuwe topman van funderingsspecialist Sif. Alle op de algemene aandeelhoudersvergadering aanwezige aandelenbezitters stemden in met zijn benoeming. Van Beers was begin juli voorgedragen voor de functie.

Van Beers begint officieel op 1 september en wordt benoemd voor 4 jaar. Hij volgt Jan Bruggenthijs op die in mei om persoonlijke redenen aftrad. Van Beers was eerder onder meer topman van de Duitse scheepswerf Blohm & Voss in Hamburg.