Merck verkoopt minder medicijnen door corona

KENILWORTH (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse farmacieconcern Merck, buiten Noord-Amerika bekend als MSD, heeft in het tweede kwartaal door de coronacrisis minder omzet behaald. Dat komt onder meer omdat er minder medicijnen werden verkocht doordat patiënten die geen corona hebben minder contactmomenten hadden met hun artsen.

De omzet kwam uit op 10,9 miljard dollar, 8 procent minder op jaarbasis. MSD kon de kosten drukken, onder andere door minder uit te geven aan marketing. De winst steeg, naar 3 miljard dollar. Vorig jaar werd in het tweede kwartaal een winst geboekt van 2,6 miljard dollar.

MSD blijft ervan overtuigd dat het bedrijf op de lange termijn blijft groeien door innovatieve medicijnen en vaccins te ontwikkelen. De farmaceut ontwikkelt op dit moment twee potentiële coronavaccins. De klinische onderzoeken van die vaccins moeten nog dit jaar beginnen.

Organon terug naar Nederland

Het afgelopen kwartaal werd ook bekend dat de bedrijfsnaam Organon definitief terugkeert in Nederland. Dit was het resultaat van overleg tussen de Nederlandse directie van farmacieconcern MSD en de landelijke ondernemingsraad die hierover advies moest uitbrengen.

MSD kondigde eerder dit jaar al aan een deel van het bedrijf te willen afsplitsen onder de naam Organon. Die bijna honderd jaar oude naam verdween in 2007 uit Nederland. De nieuwe bedrijfsnaam wordt pas officieel gebruikt wanneer de spin-off gerealiseerd wordt in de verschillende landen. Naar verwachting is dat in de eerste helft van volgend jaar. Het is de bedoeling dat ongeveer 1100 van de ruim 6000 medewerkers van MSD Nederland overgaan naar Organon.