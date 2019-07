Qualcomm pessimistisch over lopend kwartaal

Gepubliceerd op | Views: 208

SAN DIEGO (AFN/RTR) - De Amerikaanse chipfabrikant Qualcomm voorziet in het lopende kwartaal een omzetdaling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat wijst op een aanhoudende zwakte in de vraag naar chips voor smartphones. Qualcomm heeft tevens last van de door de Verenigde Staten ingestelde beperkingen voor het zakendoen met de Chinese telecomgigant Huawei.

Voor het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar rekent het concern op 4,3 miljard tot 5,1 miljard dollar aan opbrengsten. Dat zou neerkomen op een afname van 12 tot 26 procent. Analisten hadden in doorsnee op een veel betere prognose gerekend en het aandeel Qualcomm ging dan ook omlaag in de zogeheten nabeurshandel op Wall Street.

Topman Steve Mollenkopf spreekt evenwel van solide operationele resultaten. Volgens hem reflecteren de prognoses dat er in de markt momenteel even wat minder vraag is naar 4G-apparaten. Qualcomm staat er echter goed voor als het gaat om de komst van 5G, aldus de bedrijfsbaas.

Afgelopen kwartaal zakten de opbrengsten op aangepaste basis tot 4,9 miljard dollar, van 5,6 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. Qualcomm hield wel meer winst over. Het nettoresultaat bedroeg 2,1 miljard dollar, waar een jaar terug nog 1,2 miljard dollar winst werd neergezet.