Inflatie Frankrijk trekt aan

PARIJS (AFN) - De inflatie in Frankrijk is in juli gestegen naar 2,3 procent op jaarbasis, van 2 procent in juni. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Franse statistiekbureau.

Economen hadden in doorsnee op een inflatie van 2,2 procent gerekend. Op maandbasis daalden de Franse consumentenprijzen met 0,1 procent.

Op basis van de geharmoniseerde Europese meetmethode werd een inflatie gemeten van 2,6 procent op jaarbasis en min 0,1 procent op maandbasis.