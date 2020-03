Malaise in winkelstraten Hongkong duurt voort

Gepubliceerd op | Views: 665

HONGKONG (AFN/BLOOMBERG) - De malaise in de winkelstraten in Hongkong blijft aanhouden. Winkeliers zagen hun omzet in februari op jaarbasis met bijna 44 procent terugvallen. Daarmee is sprake van het grootste omzetverlies ooit. Door het rondwarende coronavirus hielden veel winkels hun deuren dicht. Ook droogde door het virus de toeristenstroom op.

Winkeliers in Hongkong waren al niet te benijden. Door aanhoudende protesten in de stadstaat bleven toeristen ook al weg. In januari was sprake van een omzetverlies van ruim een vijfde. Februari was de dertiende maand op rij dat de opbrengsten voor winkelbedrijven in Hongkong lager uitvielen. De verkoopvolumes zakten in februari daarbij nog eens harder weg dan de waarde van de verkochte goederen.

Door reisrestricties en opgelegde maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen zijn de vooruitzichten voor de komende tijd ook al niet best. De economie van Hongkong vertoont al langere tijd krimp. Naast de dalende winkelverkopen hebben ook hotels en restaurants het zwaar. De bezettingsgraad van de hotels lag in februari op 29 procent, tegen 91 procent een jaar eerder. De autoriteiten in Hongkong beloofden met de nodige maatregelen te komen om ondernemers te ondersteunen.