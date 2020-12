Acomo rondt overname Tradin af

ROTTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Thee-, specerijen- en notenhandelaar Amsterdam Commodities (Acomo) heeft de overname van Tradin afgerond. Dat is een internationale onderneming voor biologische ingrediënten, die is gekocht van voedingsmultinational SunOpta. Met de deal was circa 330 miljoen euro gemoeid.

Tradin is actief in meer dan 100 landen wereldwijd en biedt een groot assortiment aan biologische producten, waaronder fruit, cacao, oliën, koffie en sappen. De nieuwe aanwinst zal naar verwachting aanzienlijk bijdragen aan de inkomsten en winstgevendheid van Acomo.