Duitse inflatie verder in de min

WIESBADEN (AFN) - De inflatie in Duitsland is in november opnieuw onder nul uitgekomen. Deze maand bedroeg de geldontwaarding min 0,3 procent, meldde het Duitse federale statistiekbureau op basis van een voorlopig cijfer. Vorige maand was de inflatie op min 0,2 procent uitgekomen.

Economen hadden in doorsnee gerekend dat de inflatie op datzelfde niveau zou blijven. Daarmee rekenden ze al op een nieuwe maand van negatieve inflatie. Op basis van de Europese geharmoniseerde meetmethode kwam de Duitse inflatie in november uit op min 0,7 procent op jaarbasis.

Duitsland is niet het enige land waar de inflatie negatief is. In Spanje stond die op min 0,8 en in Italië op min 0,2.