'Nog geen herstel in zicht voor Brunel'

AMSTERDAM (AFN) - Detacheerder Brunel heeft weliswaar boven verwachting gepresteerd in het derde kwartaal, maar van echt herstel is nog geen sprake. Dat zeggen analisten van ING die erop wijzen dat een deel van het goede bedrijfsresultaat te maken heeft met een Duitse regeling voor tijdelijke arbeidstijdverkorting.

De omzet is nog een stuk lager dan vorig jaar. Brunel heeft de kosten wel goed onder controle, maar de marktvorsers verwachten nog zeker twee moeizame kwartalen ondanks een stevige pijplijn aan opdrachten. Dat komt door de vertraging in de opstart van projecten. Brunel zit daarom volgens ING in de wachtkamer, wel heeft het bedrijf flink wat geld en dat zal niet minder worden in het lopende kwartaal.

ING heeft een koopadvies met een koersdoel van 16,25 euro voor Brunel. Het aandeel van de detacheerder was vrijdag rond 11.30 uur 3,6 procent meer waard op 6,11 euro.