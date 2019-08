IMCD zet stap in Singapore en Maleisië

Gepubliceerd op | Views: 431

ROTTERDAM (AFN) - Chemicaliëndistributeur IMCD neemt de voedselingrediëntdistributieactiviteiten van Matrix Ingredients in Singapore en Maleisië over. Een overnameprijs is daarbij niet bekendgemaakt.

Matrix Ingredients werd opgericht in 2002 en biedt ingrediënten, technische diensten en formule-adviezen voor de hartige- en verwerkte vleessector in die landen. Vorig jaar behaalde de onderneming een omzet van omgerekend ruim 4,2 miljoen euro. De deal wordt betaald in contanten en uit bestaande financieringsfaciliteiten.