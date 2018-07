Inflatie Duitsland zwakt licht af

Gepubliceerd op | Views: 196 | Onderwerpen: Duitsland, inflatie

WIESBADEN (AFN) - De inflatie in Duitsland is in juli afgezwakt naar 2 procent op jaarbasis, van 2,1 procent in juni. Dat meldde het Duitse federale statistiekbureau op basis van gegevens uit zes deelstaten.

Economen hadden in doorsnee verwacht dat de inflatie onveranderd zou blijven. Op maandbasis stegen de consumentenprijzen in Europa's grootste economie met 0,3 procent.

Op basis van de Europese geharmoniseerde meetmethode werd voor juli een inflatie gemeten van 2,1 procent op jaarbasis, net als een maand eerder.