Fed en bedrijven domineren verkorte beursweek

AMSTERDAM (AFN) - De komende beursweek valt er genoeg te beleven, ook al blijven de Europese beurzen maandag vanwege de Dag van de Arbeid nog gesloten. Naast een grote stroom aan bedrijfsresultaten, zullen de ogen van beleggers met name gericht zijn op de Fed, die woensdag met zijn rentebesluit komt. Op vrijdag volgt het maandelijkse banenrapport van de Amerikaanse overheid.

Twee AEX-fondsen staan komende week in de schijnwerpers omdat zij de boeken zullen openen. Speciaalchemiebedrijf DSM zal dinsdag met een handelsupdate komen. Twee dagen later is het de beurt aan zwaargewicht Shell. Naast de 'grote jongens' volgt nog een keur aan middelgrote en kleinere fondsen.

Op dinsdag is naast DSM de beurt aan Fugro, Grandvision, Ordina, TKH en Takeaway.com om de boeken te openen. Een dag later staan op Beursplein 5 Hunter Douglas, Kendrion en WDP om die reden in de belangstelling.

Fed

Later op woensdag zal de Fed een hoofdrol voor zich opeisen. Vorige maand werd het belangrijkste rentetarief in de VS met een kwart procentpunt verhoogd, naar 0,75 à 1 procent. Daarbij werd vastgehouden aan de verwachting van meer rentestappen in 2017, geholpen door de groei van de Amerikaanse economie. Deze bleek in het eerste kwartaal echter minder sterk te zijn gegroeid dan waar alom rekening mee werd gehouden.

Een dag later is het naast Shell aan Air France-KLM, AMG en Intertrust om de resultaten te publiceren. Brunel volgt op vrijdag, als ook het banenrapport uit de VS volgt.

Ook vanuit het buitenland zijn er legio bedrijven die inzage geven in de resultaten. Onder hen Apple, Volkswagen, General Motors en AB InBev.

Banenrapport

De macro-economische agenda is de komende week ook goed gevuld. Zo volgen onder meer cijfers over de Europese industrie, diensten en werkgelegenheid. Deze data zullen ook voor landen afzonderlijk zoals Duitsland en Italië worden gegeven.

Qua industriecijfer geldt dit ook voor de VS. Daarbij wordt op woensdag het banenrapport van loonstrookverwerker ADP bekendgemaakt. Deze wordt alom gezien als blauwdruk van het banenrapport op vrijdag. Verder worden deze week nog data over het Amerikaanse consumenten- en ondernemersvertrouwen gemeld.