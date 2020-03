Shell ziet af van deelname aan Amerikaans LNG-project

Gepubliceerd op | Views: 2.041

DEN HAAG (AFN) - Olie- en gasconcern Shell heeft besloten toch niet te investeren in een project voor vloeibaar gemaakt gas (lng) in de Verenigde Staten. Shell zou oorspronkelijk evenveel investeren als partner Energy Tranfer in het zogeheten Lake Charles-project. Energy Transfer neemt nu de volledige investering voor zijn rekening.

Shell geeft als reden voor het terugtrekken de huidige marktomstandigheden aan. De prijzen van olie en gas zijn hard gedaald sinds Saudi-Arabië een prijzenoorlog ontketende. Bovendien is de vraag naar de fossiele brandstoffen gedaald als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus. Shell gaf al eerder aan om die redenen zijn investeringen dit jaar te verlagen en ook elders kosten te gaan besparen.

Het Lake Charles-project bestaat uit het ombouwen van een bestaande importterminal van Energy Transfer in een exportterminal voor lng.