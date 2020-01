'Weinig verrassende resultaten Unilever'

Gepubliceerd op | Views: 600

AMSTERDAM (AFN) - De cijferpresentatie van Unilever was weinig verrassend, aangezien de onderneming in december al met een omzetwaarschuwing was gekomen. Ook het strategische onderzoek van de theedivisie wekte geen verbazing. Dat meldden kenners van ING in een reactie op de cijfers van het was- en levensmiddelenconcern.

ING merkt al op dat met de eerdere omzetwaarschuwing, de kou goeddeels uit de lucht was. Verder stellen de marktvorsers dat bij een vorige strategische review, die van de spreaddivisie, dit uiteindelijk leidde tot een verkoop. Bij de theedivisie wist Unilever prijsgroei te realiseren, maar dat was niet voldoende om voor de volumedaling te compenseren, concludeert ING.

De winstmarge van de onderneming was goeddeels als verwacht. Verder liet Unilever de prognoses voor dit jaar in stand. De onderliggende groei zal in de eerste jaarhelft iets lager liggen dan de 3 procent tot 5 procent die Unilever zichzelf als doel stelt. Verder is de impact van het nieuwe coronavirus nog ongewis.

Meer actie

Kenners van onder meer Citi (buy) en Jefferies (buy) verwelkomden het onderzoek naar de thee-divisie. Dat zou onder meer goed zijn voor de koers. Ook kan het zorgen voor "meer actie in het portfolio van Unilever", aldus Jefferies.

ING handhaafde zijn koopadvies met een koersdoel van 62,83 euro. Het aandeel noteerde omstreeks 10.15 uur 1,3 procent hoger op 52,16 euro.