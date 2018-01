Bosch vaart wel bij Internet of Things

Bosch doet het goed. Geen probleem ook om snel 4-6 miljard op tafel te leggen om TomTom over te nemen.



Daarmee kunnen ze hun positie in autonoom rijden in 1 klap wereldwijd upgraden naar marktleider (Baidu en TomTom zetten momenteel de nieuwe wereldstandaard neer voor HD-maps en RoadDNA-positionering).





Telematics kan eenvoudig voor rond de 2 miljard worden doorverkocht aan Verizon.

Sports is wellicht een interessante markt voor Bosch.





Toch zie ik Goddijn niet verkopen voor 20-30 euro. Die gaat voor nu voor minimaal de assetwaarde van 40 euro. Op langere termijn kan bij dat 50% marktaandeel Automotive dat hij vanaf 2020 verwacht de waarde nog vele malen verder over de kop.