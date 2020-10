CBS: herstel producentenvertrouwen stokt in oktober

DEN HAAG (AFN) - Ondernemers in de Nederlandse industrie zijn deze maand pessimistischer geworden door de ontwikkelingen rond de coronacrisis. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt daarmee een einde aan vijf maanden waarin het sentiment herstel liet zien.

De graadmeter, waarmee het statistiekbureau het producentenvertrouwen meet, ging van min 4,8 in september naar min 5,6 in oktober. In de voorgaande maanden werden ondernemers telkens juist ietsje minder negatief. De index bereikte in april het dieptepunt, met een niveau van min 28,7.

Producenten waren in oktober voor de derde maand op rij somberder over de verwachte bedrijvigheid. Ze waren echter minder negatief over de orderportefeuille en positiever over hun voorraden.

Ondernemers uit de metaalindustrie waren net als eerdere maanden het meest negatief. Opvallend is dat ondernemers in de transportmiddelenindustrie dit keer over de gehele linie positief waren, merkt het CBS op. Ook in de hout- en bouwmaterialenindustrie was sprake van een positief sentiment. In de overige branches waren producenten niet positief.