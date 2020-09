Wisselend beeld op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 208 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen lieten dinsdag een wisselend beeld zien. Beleggers deden het rustig aan nadat er een dag eerder nog stevige winsten waren behaald. De aandacht bleef gericht op de ontwikkelingen rond het coronavirus, dat inmiddels wereldwijd meer dan een miljoen levens heeft geëist. Ook kijken beleggers nog uit naar het eerste grote tv-debat tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de opening op Wall Street 0,1 procent lager op 551,26 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 802,65 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen verloren tot 0,4 procent, Parijs steeg een fractie.

Hekkensluiter bij de hoofdfondsen op het Damrak was vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield met een verlies van 4,9 procent. Ook de banken en verzekeraars, die de recente opmars aanvoerden, werden van de hand gedaan. Aegon, ABN AMRO, ING en ASR zakten tot 2,6 procent. Verfproducent AkzoNobel ging aan kop met een winst van 2 procent. ArcelorMittal klom 0,8 procent. Het staalconcern won een dag eerder al bijna 11 procent na de verkoop van zijn Amerikaanse tak.

Shell

Shell leverde 2,1 procent in. Bij de olie- en gasreus staan volgens de Britse krant The Times duizenden banen op de tocht. Het bedrijf zal de ingrepen waarschijnlijk woensdag bekend maken. Dan komt Shell naar verluidt ook met een tussentijdse handelsupdate. De ingreep maakt deel uit van een bredere reorganisatie. Eerder deden al berichten de ronde dat Shell bij zijn olie- en gasproductie de kosten met 40 procent omlaag wil brengen.

In de MidKap kampte luchtvaartcombinatie Air France-KLM met een adviesverlaging door HSBC en stond onderaan met een min van 4 procent. Sterkste stijger was verlichtingsproducent Signify met een plus van 2,5 procent. WDP won 1,4 procent. Het logistiek vastgoedfonds heeft samen met partner VIB Vermögen een logistiek terrein gekocht in het Duitse Bottrop. Het gaat om een locatie van 13.000 vierkante meter die volledig is verhuurd.

Daimler

In Frankfurt verloor Daimler 0,7 procent en stond BMW vrijwel vlak. Taxibedrijf Uber aast volgens persbureau Bloomberg op de aankoop van Free Now, de autodeeldienst van de Duitse autobouwers Daimler en BMW. Met de aankoop zou het bedrijf zijn marktaandeel in Europa en Latijns-Amerika flink vergroten.

De euro noteerde op 1,1724 dollar, tegen 1,1659 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,9 procent minder op 39,82 dollar. Brentolie daalde 1,5 procent in prijs tot 41,79 dollar per vat.