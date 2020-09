'Licht hoger begin voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 988

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam begint dinsdag waarschijnlijk licht hoger. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting met kleine plussen openen na het forse herstel een dag eerder. Beleggers verwerken de opmars op Wall Street, waar maandag opnieuw flinke winsten werden geboekt. Verder gaat de aandacht uit naar de ontwikkelingen rond het coronavirus, dat inmiddels wereldwijd een miljoen levens heeft geëist

Op het Damrak staat Philips in het nieuws. Het medisch technologiebedrijf sleept de Nederlandse staat voor de rechter om een opdracht voor de levering van defibrillatoren aan het ministerie van Defensie. In een kort geding eist de multinational dat de aan een ander bedrijf gegunde order wordt teruggedraaid. Volgens Philips zijn er fouten gemaakt in de aanbestedingsprocedure.

Ook Shell weet de aandacht op zich gericht. Bij de olie- en gasreus staan volgens de Britse krant The Times duizenden banen op de tocht. Het bedrijf zal de ingrepen waarschijnlijk woensdag bekend maken. Dan komt Shell naar verluidt ook met een tussentijdse handelsupdate vooruitlopend op de kwartaalupdate. De ingreep maakt onderdeel uit van een bredere reorganisatie. Eerder deden al berichten de ronde dat Shell bij zijn olie- en gasproductie de kosten met 40 procent omlaag wil brengen.

Het aandeel Adyen staat eveneens in de belangstelling. Het betaalbedrijf houdt dinsdag een beleggersdag in Amsterdam. Logistiek vastgoedfonds WDP liet weten samen met partner VIB Vermögen een logistiek terrein te hebben gekocht in het Duitse Bottrop. Het gaat om een locatie van 13.000 vierkante meter die volledig is verhuurd. Hoeveel geld er met de aankoop is gemoeid, werd niet naar buiten gebracht.

De Europese beurzen begonnen de week met stevige winsten. De AEX-index eindigde 2 procent hoger op 551,67 punten en de MidKap klom 2,1 procent tot 801,25 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 3,2 procent. Ook Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex sloot 1,5 procent hoger op 27.584,06 punten. De brede S&P 500 steeg 1,6 procent en technologiegraadmeter Nasdaq klom 1,9 procent.

De euro was 1,1670 dollar waard, tegenover 1,1659 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 40,36 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 42,26 dollar per vat.