Alfen rondt zonneproject Leeuwarden af

LEEUWARDEN (AFN) - Specialist in energieoplossingen Alfen heeft de aanleg van een lokaal elektriciteitsnet voor een zonnepark in Leeuwarden afgerond. Daarmee worden zo'n 3500 huishoudens van groene stroom voorzien.

Alfen werkte in opdracht van het Duitse Steag Solar Energy Solutions aan het project. Zonnepark Drachtsterweg was het eerste project voor Steag in Nederland. Het bedrijf zegt uit te kijken naar een het volgende project.

Financiële details werden niet gemeld.