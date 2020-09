WDP koopt met partner Duits terrein

Gepubliceerd op | Views: 325 | Onderwerpen: Duitsland

WOLVERTEM (AFN) - Een bedrijf van de logistiek vastgoedfondsen WDP en VIB Vermögen heeft een logistiek terrein gekocht in het Duitse Bottrop. Het gaat om een locatie van 13.000 vierkante meter die volledig is verhuurd, maakten de twee partijen bekend. Hoeveel geld hiermee is gemoeid, is niet naar buiten gebracht.

Het in Noordrijn-Westfalen gelegen terrein is volgens de vastgoedinvesteerders geschikt voor verhuur aan derden, doordat de locatie centraal tussen Duisburg en Gelsenkirchen ligt. Ook is er directe toegang tot een snelweg.

Het gaat om de tweede aankoop door WVI, zoals het gezamenlijke bedrijf van WDP en VIB heet. De twee ondernemingen begonnen vorig jaar met hun samenwerking. Beide partijen hebben elk een belang van 50 procent in WVI.