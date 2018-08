Gepubliceerd op | Views: 521 | Onderwerpen: levensmiddelen, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse toezichthouder International Trade Commission (ITC) in Washington neemt een klacht in behandeling van bierbrouwer Heineken over vermeende patentschending door rivaal AB InBev. De klacht was onlangs ingediend.

Tussen de twee biergiganten is al een tijdje een patentgeschil gaande. AB InBev klaagde eerder dit jaar dat Heineken met zijn biertapsystemen een aantal Amerikaanse patenten geschonden zou hebben. Later kwam Heineken met de claim dat het juist de Belgische bierreus was die innovaties van de BeerTender van de Nederlandse brouwer zou hebben gekopieerd.

Insteek van de patentzaken is het weren van elkaar producten van de Amerikaanse markt. Maar zover is het nog lang niet. Een onderzoek van de ITC neemt doorgaans meer dan een jaar en soms zelfs anderhalf jaar in beslag.