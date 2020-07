'Focus op kwartaalcijfers en Fed op Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 117 | Onderwerpen: Federal Reserve

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal woensdag waarschijnlijk lager openen. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters met verliezen te beginnen aan de nieuwe drukke cijferdag. Naast de aanhoudende stroom van bedrijfsresultaten kijken beleggers uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), dat later op de dag bekend wordt gemaakt. Op het Damrak verwerken beleggers de kwartaalcijfers van onder meer ASMI, Aperam, AMG, Fugro en Vopak.

Chiptoeleverancier ASMI voerde de kwartaalomzet op ten opzichte van de eerste drie maanden van het jaar. De winstgevendheid bleef ondanks logistieke problemen op peil. Voor heel 2020 verwacht ASMI sneller te groeien dan de markt waarin het bedrijf actief is. Die branche groeit volgens het bedrijf dit jaar wereldwijd met circa 5 procent.

Vopak liet weten dat de opslagtanks voor olie in de eerste jaarhelft voller waren vanwege de lagere olieprijzen. Door het grote aanbod op de oliemarkt was er veel vraag naar opslagcapaciteit terwijl handelaren ook olie opslaan in afwachting van hogere prijzen. De opslagtanks van het bedrijf waren voor 88 procent gevuld tegen 84 procent in de eerste helft van vorig jaar.

Fugro

Bodemonderzoeker Fugro had afgelopen kwartaal juist last van de neergang van de olie- en gasmarkt en maatregelen vanwege het coronavirus. Daar stond een stevige groei van opdrachten voor windparken op zee tegenover. Bovendien wierpen eerder getroffen kostenbesparingen hun vruchten af en werd de winstmarge redelijk op peil gehouden.

Metalenspecialist AMG zag de omzet en het bedrijfsresultaat in het tweede kwartaal fors afnemen. Volgens het bedrijf stonden door de coronacrisis de verkoopvolumes en prijzen flink onder druk. AMG verwacht dat het bedrijfsresultaat in heel 2020 lager zal uitvallen dan in 2019 toen het resultaat uitkwam op meer dan 121 miljoen dollar.

Aperam

Roestvrijstaalproducent Aperam kampte afgelopen kwartaal met het stilleggen van fabrieken en een zwakkere vraag vanuit de auto-industrie door de virusuitbraak en zag de omzet en het bedrijfsresultaat dalen. Het bedrijf had al gewaarschuwd voor een lagere winstgevendheid. Volgens het bedrijf begint de vraag aan te trekken, maar ligt die nog altijd flink onder het normale niveau.

Fastned liet weten ruim 13 miljoen miljoen euro te hebben opgehaald met de uitgifte van obligaties. Daarnaast hebben investeerders 2,7 miljoen euro aan schuldpapier uit eerdere uitgiften verlengd. De uitbater van snellaadstations voor elektrische auto's gaat het geld gebruiken om verder te groeien.

De euro was 1,1734 dollar waard tegen 1,1724 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 41,06 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 43,32 dollar per vat.