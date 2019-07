'Resultaat Aperam op peil'

Gepubliceerd op | Views: 507

AMSTERDAM (AFN) - Roestvrijstaalfabrikant Aperam heeft in het tweede kwartaal een hoger resultaat neergezet, zoals het bedrijf al had voorspeld bij de cijfers over het eerste kwartaal. Dat komt naar voren uit een consensus van analistenschattingen die op de eigen website is geplaatst. Aperam geeft woensdag voorbeurs een kijkje in de boeken.

Volgens de consensus komt het bedrijfsresultaat (ebitda), de belangrijkste winstgraadmeter bij Aperam, uit op 101 miljoen euro. In het eerste kwartaal was dat 81 miljoen euro. Daarmee behaalt de roestvrijstaalfabrikant zijn eigen doelstelling om het resultaat op kwartaalbasis op te voeren. Analisten bij Deutsche Bank merken op dat de tegenwind op de markt van legeringen is afgenomen. Ook waren seizoenseffecten in Brazilië gunstig in de meetperiode. De kenners waarschuwen wel voor de ingezakte vraag in Europa. Deutsche Bank is iets positiever dan analisten in doorsnee over het bedrijfsresultaat.

Ook marktvorsers bij Goldman Sachs zijn positief over Aperam. De kenners denken dat de omstandigheden voor de staalbedrijven zullen verbeteren. Dat komt onder meer omdat ze snijden in de capaciteit en de balansen verder op orde zijn Dit effect zal voornamelijk in de tweede helft van het jaar doorwerken.

JPMorgan

JPMorgan kiest voor een sobere invalshoek bij de prognose voor het tweede kwartaal van Aperam. Hogere kosten voor ruwe materialen in combinatie met vlakke staalprijzen zorgen waarschijnlijk voor een lagere winstmarge. Ook verwachten de marktvorsers weinig goeds van de vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar.

Eerder voorspelde Aperam in het eerste kwartaal dat de schuldpositie op een vergelijkbaar "laag" niveau zal blijven. Dat was mede ook de aanleiding voor het bedrijf om kredietbeoordelaars Moody's en S&P te vragen het bedrijf te verwijderen uit hun ratingdiensten. De onderneming blijft er naar eigen zeggen wel naar streven om de huidige kredietwaardigheid vast te houden.