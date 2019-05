Nieuwe baas voor vermogensbeheertak Aegon

Gepubliceerd op | Views: 286 | Onderwerpen:

DEN HAAG (AFN) - Sarah Russel treedt terug uit het bestuur van verzekeraar Aegon en als verantwoordelijke voor het vermogensbeheeronderdeel Aegon Asset Management. Dat werd woensdag bekendgemaakt. De Australische zal worden opgevolgd door de Nederlander Bas NieuweWeme.

NieuweWeme was managing director en Global Head van de Institutional Relationship Group van PGIM, de vermogensbeheerder van Prudential Financial. Zijn benoeming is goedgekeurd door de toezichthouders. De aangekondigde veranderingen gaan in per 24 juni 2019.