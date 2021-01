Zware klappen voor olieconcern Chevron door coronacrisis

SAN RAMON (ANP) - Het grote Amerikaanse olie- en gasconcern Chevron heeft vorig jaar rake klappen gehad van de coronacrisis en de daardoor fors gedaalde olieprijzen. Het bedrijf leed een miljardenverlies en zag de omzet scherp dalen. Door de crisis werd de luchtvaart grotendeels lamgelegd, terwijl door het vele thuiswerken ook minder verkeer op de weg was, met dus zwakkere verkopen van brandstof.

Het nettoverlies van de op één na grootste oliemaatschappij van de Verenigde Staten kwam over heel 2020 uit op ruim 5,5 miljard dollar, mede door grote afschrijvingen op de waarde van bezittingen. In 2019 werd nog een winst behaald van 2,9 miljard dollar. De omzet daalde naar 94,7 miljard dollar van 146,5 miljard dollar een jaar eerder. Om de crisis het hoofd te bieden zette Chevron het mes in zijn investeringen en kosten, met als gevolg het verlies van duizenden banen.

Topman Mike Wirth van Chevron zegt in een toelichting dat 2020 een buitengewoon jaar was voor de oliesector.