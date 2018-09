Nieuwe cao voor medewerkers Philips

Gepubliceerd op | Views: 470 | Onderwerpen: CAO

AMSTERDAM (AFN) - Philips heeft een akkoord bereikt met de vakbonden over een nieuwe cao. Medewerkers krijgen er in twee stappen in totaal 5 procent meer loon bij. Ook zijn afspraken gemaakt over onder meer verlenging van het geboorteverlof voor de partner naar tien dagen.

De betrokken bonden hebben het akkoord aan hun leden voorgelegd en die hebben er in meerderheid mee ingestemd. De cao heeft een looptijd van 22 maanden en geldt tot en met 31 oktober 2019.