'Koerszwakte koopkans voor Aalberts'

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel Aalberts Industries was vrijdag in het eerste handelsuur de grootste stijger in de AEX. Analisten van ING verhoogden hun koersdoel op het aandeel, waarbij ze de zwakte van de koers een ,,uitstekend koopmoment'' noemden.

Volgens de kenners zijn de fundamenten van Aalberts ,,sterker dan ooit''. Het koersdoel ging van 47,25 euro naar 47,50 euro, bij een ongewijzigd koopadvies.

Het aandeel Aalberts stond omstreeks 09.55 uur 1,9 procent hoger op 37 euro.