Orderboek baggeraar DEME op recordniveau

BRUSSEL (AFN) - De Belgische baggeraar DEME heeft zijn orderboek in de eerste helft van het jaar tot recordniveau zien aandikken. Dat kwam onder meer door het binnenhalen van een aanzienlijk contract in Rusland, zo valt op te maken uit een handelsbericht van moederbedrijf Ackermans & Van Haaren.

De orderportefeuille groeide tot 4,3 miljard euro per eind juni, van 3,4 miljard eind maart. In december vorig jaar lag het niveau van het orderboek nog op 3,7 miljard euro. De omzet van het bedrijf kwam in de eerste helft van het jaar uit op iets meer dan 1 miljard euro. Dat was een jaar eerder nog 1,3 miljard euro. De winst kelderde fors, van ruim 44 miljoen euro naar 15,5 miljoen euro.

DEME had flink last van de coronapandemie. Dat leidde, net zoals bij branchegenoten, vooral tot moeilijkheden bij het wisselen van bemanningen. Projecten verliepen minder efficiënt en er was sprake van vertragingen met leveringen. DEME benadruk dat "bijna geen enkel project" werd stopgezet of uitgesteld. Ook de sterk gedaalde olieprijzen en een ongeval met een installatieschip, dat daardoor niet meer kon worden ingezet, drukte op de prestaties.