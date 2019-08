AEX maakt eerder verlies meer dan goed

Gepubliceerd op | Views: 1.301

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam is woensdag met winst de handel uitgegaan, na eerder lang in de min te hebben gestaan. Elders in Europa was het beeld gemengd. Veel aandacht ging uit naar het Verenigd Koninkrijk waar een wekenlange schorsing van het Britse parlement werd goedgekeurd. In Italië lijken nieuwe verkiezingen afgewend. De resultaten van funderingsspecialist Sif Holding, laadpalenfabrikant Alfen en zakenbank NIBC werden op Beursplein 5 goed ontvangen.

De AEX-index sloot de sessie 0,2 procent in de plus op 548,38 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 794,56 punten. In Parijs en Frankfurt werden eerdere verliezen grotendeels goedgemaakt. De graadmeters sloten wel nog 0,3 procent lager.

Londen won 0,4 procent. Het pond kreeg een tik na de aankondiging van premier Boris Johnson. Hij ontkende dat hij het parlement buitenspel wil zetten bij de brexit, maar parlementariërs houden door de stap minder tijd over om een no-deal brexit tegen te houden. De beurs in Milaan verloor 0,6 procent. De sociaaldemocraten (PD) lijken bereid te zijn om een nieuwe coalitie te vormen met de Vijfsterrenbeweging (M5S).

Alipay

Verzekeraars stonden in onderste regionen in de AEX. ASR sloot de rij met een verlies van 3,4 procent. Betaalbedrijf Adyen steeg 0,7 procent na een deal met Alipay van de Chinese webwinkelgigant Alibaba.

Bij de kleinere bedrijven steeg Alfen 8,4 procent. De maker van laadpalen voor elektrische auto's en slimme energienetwerken wist de omzet en winstgevendheid in de eerste jaarhelft flink te verhogen. Zakenbank NIBC, die de rentebaten in het afgelopen halfjaar zag stijgen, won 2 procent. Sif klom 6,1 procent. De funderingsspecialist behaalde in de eerste jaarhelft meer omzet.

Thomas Cook

In Londen kelderde Thomas Cook bijna 17 procent. De Britse reisorganisatie heeft een akkoord bereikt over nieuwe kapitaalinjecties die de onderneming moeten redden van een faillissement. Thomas Cook houdt er rekening mee dat er door de plannen een einde komt aan zijn beursnotering in Londen.

De euro was 1,1081 dollar waard tegen 1,1085 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,2 procent meer op 56,11 dollar. Brentolie steeg 1,9 procent in prijs tot 60,66 dollar per vat.