Subsidie voor fabriek Avantium in Delfzijl

AMSTERDAM (AFN) - Chemisch technologiebedrijf Avantium heeft 1,8 miljoen euro subsidie gekregen van de provincie Groningen voor zijn bioraffinaderij in Delfzijl. Deze demonstratiefabriek zal volgende maand geopend worden.

In de fabriek worden houtsnippers met behulp van zoutzuur omgezet in glucose en lignine. Het bedrijf houdt op 10 juli een openingsceremonie in Amsterdam en op 13 juli in Delfzijl. Avantium gaf aan dat er al zicht is op commercieel gebruik van de locatie. Een consortium van AkzoNobel, RWE, Staatsbosbeheer en Chemport Europe gaan een ecoysteem voor de raffinaderij ontwikkelen.