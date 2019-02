Lager resultaat voor Atrium

Gepubliceerd op | Views: 241

AMSTERDAM (AFN) - Atrium European Real Estate heeft het resultaat afgelopen jaar zien dalen. Dat kwam onder meer omdat eerder een aantal activiteiten werd afgestoten, waardoor de inkomsten afnamen. Atrium trok zich onder meer terug van de Hongaarse en Roemeense markt en verkocht bezittingen in Tsjechië en Slowakije.

Dat maakte het in Amsterdam genoteerde vastgoedfonds donderdag bekend. Atrium zette een bedrijfsresultaat (ebitda) van 149,5 miljoen euro in de boeken. Dat is 6,5 procent minder dan een jaar eerder. Het aangepaste bedrijfsresultaat, waarin afgestoten activiteiten en eenmalige effecten niet zijn meegenomen, groeide met 4,4 procent.

Atrium zag de netto huurinkomsten met 5,8 procent afnemen tot 178,9 miljoen euro. De zogeheten EPRA vergelijkbare huurinkomsten dikten met 1,2 procent aan.

De bezettingsgraad bedroeg in 2018 in doorsnee 96,6 procent, iets minder dan een jaar eerder.