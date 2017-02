Brussel wapent zich tegen Chinese staaldump

Gepubliceerd op | Views: 637 | Onderwerpen: China

BRUSSEL (AFN) - De landen van de Europese Unie gaan zich definitief beter wapenen tegen de dump van goedkoop staal uit China. De beleidsbepalers in Brussel kondigden dinsdag aan dat voor Chinees staal hogere importheffingen gaan gelden.

Uit onderzoek van de Europese Commissie bleek dat Chinese bedrijven hun staal op grote schaal in Europa dumpten. De oneerlijke concurrentie veroorzaakt volgens Brussel aanzienlijke schade voor staalproducenten in de EU. Op Chinees staal komt daarom nu een heffing te liggen variërend van 65 tot 73 procent. De landen van de EU werden het eind vorig jaar al eens over de maatregelen.

De hardere opstelling van de EU wordt mogelijk omdat Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk hun jarenlange verzet tegen aanpassing van de bestaande 'defensieve handelsmaatregelen' hebben opgegeven.