Rustige Black Friday op Europese beurzen

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam boekte vrijdag een kleine winst. Ook de andere Europese beursgraadmeters gingen overwegend licht vooruit. Beleggers deden het rustig aan bij gebrek aan richting van de Amerikaanse beurzen, die donderdag gesloten waren vanwege Thanksgiving Day. Vrijdag is Wall Street vanwege koopjesfestijn Black Friday maar een halve dag open.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de plus op 608,82 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 907,68 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen 0,1 procent. De Londense FTSE bleef achter met een min van 0,9 procent.

ING ging aan kop in de AEX met een winst van 1,1 procent. Randstad won 0,4 procent dankzij een positief rapport van Morgan Stanley. De analisten van de Amerikaanse bank verwachten dat het herstel voor Europese uitzenders in 2021 door zal zetten en blijven daarom positief gestemd over de sector. Informatieleverancier RELX stond onderaan met een verlies van 1,3 procent.

BAM

In de MidKap klom BAM 1,5 procent. De bouwer en concurrent Heijmans (plus 1,2 procent) voegen eind dit jaar hun asfaltcentrales samen in een gezamenlijk bedrijf, dat AsfaltNU gaat heten. De samenvoeging moet zorgen voor meer efficiëntie bij het produceren van asfalt.

In Madrid stond de bankensector in de schijnwerpers. De fusiegesprekken tussen de grote Spaanse banken Banco Sabadell (min 10 procent) en BBVA (plus 2,5 procent) zijn mislukt. Sabadell besloot de stekker uit de onderhandelingen te trekken. BBVA zou niet de prijs hebben willen betalen die Sabadell had gevraagd. Bronnen hadden al gemeld dat de gesprekken moeizaam verliepen.

AstraZeneca

AstraZeneca daalde 0,7 procent in Londen. Er komt waarschijnlijk een nieuw internationaal onderzoek naar het coronavaccin dat de Brits-Zweedse farmaceut samen met de Universiteit van Oxford heeft ontwikkeld vanwege onduidelijkheid over de werkzaamheid van het middel. Topman Pascal Soriot van AstraZeneca verwacht niet dat een nieuw onderzoek de goedkeuring van Britse en Europese regelgevende instanties zal vertragen.

In Stockholm verloor SSAB 0,4 procent. Volgens de Indiase zakenkrant Business Today wil het Zweedse staalconcern 7 miljard dollar betalen voor Tata Steel IJmuiden. De deal zou volgens ingewijden in januari al rond moeten komen.

De euro was 1,1921 dollar waard, tegenover 1,1907 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 2,4 procent tot 44,62 dollar. Brentolie werd 0,9 procent goedkoper op 47,39 dollar per vat.